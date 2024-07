A Laigueglia un’iniziativa per dare un nome alla tartaruga caretta caretta

Laigueglia. “Aiutaci a scegliere il nome“. Il portale turistico del Comune www.laiguegliailborgodamare.com lancia un sondaggio per dare un nome alla tartaruga marina che il 20 giugno scorso ha depositato le uova in uno stabilimento balneare del borgo.

Un’iniziativa rivolta a residenti e a turisti che potranno votare tra diversi nomi già indicati: Allegra, Caretta, Celeste, Diana, Ginevra, Lella, Luna, Lilli, Sally, Tina, Wendy. Per questo motivo è stata aperta una sezione ad hoc sulla tartaruga proprio per ricordare il curioso evento e dare la possibilità a tutti di partecipare ad un’iniziativa fortemente voluta dal Comune.

“A Laigueglia – come si legge sul portale turistico del Comune – è avvenuto il terzo caso di nidificazione di tartaruga Caretta caretta registrato in Liguria. Tutto è successo nella notte tra il 19 e il 20 giugno intorno alle 00.45, quando una guardia giurata di turno ha notato un grosso esemplare di tartaruga sulla battigia dei Bagni Diana che scavava una buca per deporre le uova”.

“Ora – spiega Paolo Spalla, consigliere delegato al marketing che segue direttamente il portale turistico – si apre un nuovo capitolo di questa bellissima storia estiva: abbiamo avviato un sondaggio al qualche chiunque può partecipare e tenere viva l’attenzione su un evento naturale di grande portata e interesse per il nostro borgo che ha fatto il giro d’Italia con foto pubblicate sui social e sul nostro portale diventate virali. Nel frattempo abbiamo già pubblicato nove disegni della caretta caretta, a dimostrazione del fatto che la deposizione delle uova a giugno ha suscitato grande interesse tra i piccoli di Laigueglia che partecipano al Campo Sole”.