A Laigueglia inaugurato lo Iat per far conoscere ai turisti i tesori del borgo marinaro

Laigueglia. Inaugurato all’ex Sanità Marittima, nel centro storico di Laigueglia, l’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica. E’ a disposizione del pubblico fino al 29 settembre 2024, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Previsto un giorno di chiusura infrasettimanale, il martedì. L’ufficio sarà aperto anche in autunno e in particolare in inverno durante le festività natalizie dal 4 ottobre 2024 al 6 gennaio 2025. In particolare da ottobre a Natale sarà aperto il venerdì sabato e domenica.

“Siamo soddisfatti di poter offrire ai turisti un servizio utile per visitare, far conoscere e vivere il nostro territorio – dice il sindaco Giorgio Manfredi – Lo Iat è collocato nel cuore del centro storico l’Ufficio Turistico risulta facile da individuare e comodo da raggiungere grazie alla possibilità di essere raggiunto dalle spiagge e dagli alberghi del borgo marinaro”.

L’intervento, approvato dalla giunta, ha previsto la riqualificazione degli ambienti per accogliere al meglio i visitatori durante la stagione balneare. Lo sportello è facilmente accessibile anche alle persone portatrici di handicap ed è raggiungibile anche via telefono al numero 346/3527888. La nuova redistribuzione interna degli spazi risponde a un miglior utilizzo dell’ufficio che permette di migliorare significativamente i servizi offerti ai turisti.

“La grande novità di quest’anno – aggiunge Alessandro Chirivì, consigliere delegato alla cultura e al calendario delle manifestazioni – sarà la presenza continua di mostre di arte all’interno dei locali della Sanità Marittima. Dopo aver già ospitato la rassegna su Krumm a maggio e la personale di Sangalli a giugno, al momento è presente la mostra delle opere di Federica Porro, alla quale seguirà una mostra fotografica di immagini marittime e poi a seguire altri artisti senza soluzione di continuità fino all’Epifania”.

“Il progetto Laigueglia in mostra consentirà un duplice risultato, in quanto permetterà ore aggiuntive serali di apertura del punto informazioni rispetto all’orario base indicato, quando le mostre saranno aperte dopo cena, nei fine settimana di luglio e nel mese di agosto, e nel contempo le mostre potranno essere visitate anche dai fruitori occasionali dei servizi del punto informazioni, così offrendo una attrazione in più di natura culturale all’interno del panorama delle attività organizzate dal Comune di Laigueglia, dai suoi partner e dai privati a tutto vantaggio dell’arricchimento culturale e personale di turisti, visitatori e cittadini. Il grande successo delle prime mostre già realizzate ha aperto un percorso nel quale Laigueglia potrà esercitare la sua grande capacità di attrazione in modo specifico nei mondi degli amanti della pittura, della scultura, della fotografia e di tutte le arti figurative, che da noi possono trovare terreno fertile per confrontarsi ed esibirsi”.