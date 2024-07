A Celle questa sera la “Pastasciutta antifascista“

Celle Ligure. Questa sera torna la tradizionale “Pastasciutta Antifascista” organizzata dall’Anpi e dal circolo associazione di amicizia Granma Italia-Cuba. Gli interventi saranno incentrati sulle compatibilità e le analogie tra le lotte di liberazione dal fascismo italiano e da quelllo cubano.

Quest’anno l’evento cade in un giorno particolarmente importante per Cuba: il 26 luglio, giorno del fallito assalto alla Caserma Moncada, ma data di inizio delle attività clandestine dei guerriglieri cubani del Movimento 26 luglio che portarono al trionfo della Rivoluzione Cubana il 1° gennaio 1959.

Mentre la “Festa della pasta antifascista” ricorda il 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi, i cui 7 fratelli furono uccisi dai nazisti per la loro attività antifascista nel dicembre 1943, offrì a tutti un piatto di pasta nella piazza del vicino paese di Campegine, per festeggiare la caduta di Benito Mussolini, e l’inizio della battaglia partigiana che portò alla vittoria contro il nazifascismo. Questa sera, 26 luglio, parteciperanno i rispettivi presidenti di Anpi e Associazione Italia Cuba Renato Zunino e Roberto Casella. Appuntamento alle 20 in via Colla dalla trattoria Bollicine.