A Calice Ligure un campione a quattro zampe: “Zico della boscaglia”

Calice Ligure. “In questi anni ho avuto l’opportunità di dedicare parole di elogio a diversi atleti a vario titolo legati a Calice Ligure. Oggi ho il piacere di parlare di uno sportivo sicuramente unico e diverso per ovvi motivi da coloro che lo hanno preceduto”. Il sindaco Alessandro Comi presenta Zico della boscaglia , nato il 21 febbraio 2021 a Calice Ligure e dopo un solo anno di prove ha ottenuto il titolo di Campione internazionale di lavoro e campione trialer.

“Zico è un Setter, nato dalla passione e da un’idea del suo allevatore Davide Ricciardi ed ha fin da subito inanellato una serie di buoni risultati e riconoscimenti a livello internazionale – sottolinea il primo cittadino – Esordisce in Serbia in primavera 2023, dove vince l’Euroderby – Serbia con il CACIT. Partecipa poi al Derby di Altamura 2023. Miglior soggetto GC. Slovacchia primavera 2023. Si ripete nuovamente come miglior soggetto in Polonia GC. autunno 2023. Conquista importanti risultati tra cui il CACIT all’Euroderby di Spagna GC. 2024 ed in Serbia, nelle prove primaverili 2024 (che ospitava coppa e campionati), confrontandosi con i migliori Trialer e venendo giudicato come miglior soggetto qualifiche Italiane e ottenendo la RIS.CAC. al Campionato europeo Setter 2024 di GC”.

“Zico ha compiuto da poco tre anni e vanta già un palmares degno di un campione, un Setter che darà ancora moltissime soddisfazioni a Davide Ricciardi suo allevatore, a Battista Maggioni, Vojkan Markovic suo proprietario e a Ernesto Pezzotta grande preparatore e conduttore. I nostri complimenti a tutti coloro che curano la crescita di un grande campione con amore, passione e grande competenza. Mi sono bastati pochi minuti qualche anno fa per comprendere, sentendolo parlare, quanta passione ed amore per i cani ed in particolare per questa razza vi siano nel lavoro di Davide Ricciardi. Un ancora più radioso futuro sono certo li attenda”, conclude il sindaco.