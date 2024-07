A Calice Ligure appuntamenti culturali nel Museo di Casa del Console

Calice Ligure. I locali del Museo di Arte Contemporanea di Casa del Console ospiteranno nei mesi di luglio ed agosto, nelle date indicate nella locandina di seguito pubblicata, una serie di incontri con il professor Luigi Paoletti che racconterà vicende d’arte e di artisti a coloro che vorranno partecipare.

La cornice degli incontri saranno gli spazi museali, interni od esterni in base alle condizioni meteorologiche che si presenteranno (precisazione doverosa in una stagione estiva estremamente bizzarra come questa).

Sarà un modo diverso di trascorrere la serata in un’atmosfera di serena convivialità e di stimolo per la mente a viaggiare attraverso l’arte e le sue mille sfaccettature, stili, paradossi e meraviglie.

“Grazie alle associazioni coinvolte nell’organizzazione di questo evento che va ad arricchire la stagione estiva del nostro paese, oltre naturalmente al relatore che ringraziamo per la cortese disponibilità. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai seguenti contatti: Paolo 3355495469, Luigi 3385818382”.