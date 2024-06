Wender e Paolo Noise dello “Zoo di 105” a Bastia d’Albenga: street food e musica in piazza del Carmine

Albenga. Venerdì 14 giugno a Bastia d’Albenga arrivano i “cattivi ragazzi” dello Zoo di 105 e più precisamente “I Tamarri” Paolo Noise e Wender per recuperare l’ultima serata della Sagra du Burgu 2023 saltata per colpa del meteo avverso.

L’appuntamento è dalle 20 in avanti in piazza del Carmine, che si trasformerà in un palcoscenico di gusto e divertimento con la Sagra du Burgu, un evento che celebra le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Wender e Paolo Noise non saranno solo ospiti, ma veri e propri animatori della serata: con la loro simpatia e il loro contagioso entusiasmo, allieteranno il pubblico con musica, sketch e interazioni divertenti, rendendo la Sagra du Burgu un’esperienza davvero speciale.

L’evento è organizzato da Sagra du Burgu grazie alla collaborazione di Strobeparty e all’aiuto del manager degli artisti Paolo Giusti.

Ingresso gratuito.

Oltre all’intrattenimento musicale, la Sagra du Burgu offrirà un’ampia varietà di street food per soddisfare ogni palato, oltre a tanto vino e birra. Un evento da non perdere per tutti gli amanti del buon cibo, della musica e del divertimento.

E’ possibile sostare nel parcheggio presente nel campo da calcio in regione Abissinia (a offerta libera) o nei parcheggi della frazione.