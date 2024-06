Volley, l’albisolese Ilaria Spirito convocata in Nazionale per la Nations League

Grande soddisfazione per Ilaria Spirito. La pallavolista albisolese è stata inserita dal commissario tecnico Velasco nella lista della 14 giocatrici che prenderanno parte alla Volleyball Nations League.

La manifestazione si svolgerà in Giappone, a Fukuoka, dall’11 al 16 giugno. In palio, la possibilità di guadagnare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 del prossimo agosto.

Libero classe 1994, milita attualmente nella massima serie con i colori di Chieri. Il suo percorso sportivo è iniziato nella sua cittadina di origine, Albisola Superiore, ma oltre al volley praticava anche il calcio. Ecco quindi che non solo l’Albisola Pallavolo, ma anche l’Albissole (il club id calcio) si è complimentata con lei per la prestigiosa convocazione.

Questi i messaggi d’incoraggiamento

L’ASD Albissole 1909 si complimenta con Ilaria Spirito per la convocazione in Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo per la fase intercontinentale della Volleyball Nations League che si disputerà a Fukuoka (Giappone) dall’11 al 16 giugno 2024 . Ilaria, Albisolese doc, tesserata nella nostra società fino all’età di 13 anni, ha sempre dimostrato una dote innata per lo sport. Tutti la ricordano con affetto e stima, soprattutto il suo allenatore all’epoca Giuliano Rosso . Forza Ilaria, tutta la ASD Albissole 1909 fa il tifo per te!

La società Albisola Pallavolo – Planet Volley si congratula con Ilaria Spirito, albisolese ed ex giocatrice delle nostre giovanili, per la convocazione con la Nazionale Italiana per la fase intercontinentale della Volley Nations League che andrà in scena a Fukuoka in Giappone dall’11 al 16 giugno