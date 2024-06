Liguria. La Liguria svetta nella classifica della “Vivibilità climatica 2023” elaborata dallo staff tecnico de iLMeteo.it e pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Imperia, Genova e Savona sono nella top 20 delle 108 province italiane, rispettivamente alla posizione numero 1, 15 e 18, tutte e tre in risalita rispetto all’anno precedente e solo con La Spezia che si ferma all’88°piazza.

Tantissimi i dati elaborati per questo studio: “Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo ampliato i dati: oltre ai parametri che sono stati aggiunti — caldo estremo, eventi estremi e giorni di gelo — prima il confronto si fermava al 2010, ora è stato esteso fino al 2000”, spiega al Corriere della Sera Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Il metodo di studio è stato molto laborioso: “Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati”.

In base a questi parametri sono state sviluppate delle sotto classifiche legate alle ricedute degli eventi meteo, formulando i punteggi in base alla “vivibilità” che queste fenomeni portano alle città. Tra questi ci sono i giorni freddi, l’indice di calore, la presenza di nebbia, il gelo, il caldo estremo, le giornate di pioggia e l’esposizione solare, giusto per citarne alcuni. Imperia si è piazzata al primo posto con un punteggio aggregato di 999, riprendendosi quel primato che gli mancava dal 2007, anche se in questi anni non è mai scesa sotto la sesta posizione. Unica pecca la siccità, con 172 giorni consecutivi senza pioggia, terza in tutto il paese.

Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana commenta: “La Liguria dimostra di essere attrattiva non solo per crescita turistica e occupazionale, ma anche per gli indici di vivibilità climatica. La classifica pubblicata da Il Corriere della Sera relativa ai parametri 2023 mette infatti al primo posto la provincia di Imperia, che riconquista un importante primato assente dal 2007. Ottimo il risultato di Genova, che oltre a guadagnare cinque posizioni rispetto al 2022, collocandosi al 15esimo posto, è diventata la città metropolitana con la migliore vivibilità climatica in Italia. Bene anche Savona, che con un 18esimo posto rientra tra le prime 20 province. Questi risultati sono incoraggianti, vista la centralità dei temi ambientali e del presidio territoriale”.

“Questo ottimo risultato è il frutto di un impegno costante di questa amministrazione regionale, al fianco del territorio per sostenere politiche di tutela dell’ambiente e sensibilizzazione su questi temi – aggiunge l’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone -. Non solo: in questi anni abbiamo investito ingenti risorse per migliorare tutti i parametri, dalla raccolta differenziata alla depurazione delle acque, dalla lotta al dissesto fino al contrasto dell’erosione costiera per citarne alcuni, e credo che anche il record nazionale di Bandiere Blu in Liguria sia un traguardo incontrovertibile dei risultati raggiunti”.

Savona con i suoi 762 punti è al 18^ posto della classifica, in deciso miglioramento rispetto alla 27^ piazza dell’anno precedente. Ma nel 2021 era al sesto posto e nel 2017 e 2007 è stata anche al secondo posto in Italia.

Di seguito la posizione di Savona voce per voce.

Per quanto riguarda la brezza estiva, cioè i chilometri orari medi di vento nella stagione estiva (con una media dei valori orari di vento dal 1 giugno al 31 agosto), Savona al 24^ posto con 9 chilometri orari. Sul fronte del caldo estremo, Savona è al 55^ posto con 5 giorni. La classifica del livello di comfort per umidità, cioè il numero giorni annui di comfort climatico, ovvero quando l’umidità resta sempre (tutto il giorno) nella fascia maggiore del 30 per cento e inferiore al 75 per cento, Savona è al 75^ posto con 67 giorni.

Sul fronte dell’escursione termica, la media annuale della differenza temperatura massima-minima giornaliera in gradi centigradi, Savona è al 97^ posto con 8 gradi. Sul fronte degli eventi estremi, cioè il numero giorni con almeno 40 millimetri di precipitazioni e vento a oltre 40 chilometri orari, Savona al 53^ posto con zero eventi estremi. Il calcolo dei giorni freddi, con temperatura massima inferiore al 3 gradi, vede Savona al 41^ posto con zero giorni. Invece i giorni di gelo, con temperatura minima inferiore agli zero gradi centigradi, Savona è all’82^ posto con 2 giorni.

E’ stato esaminato anche l’indice di calore (Heat Index): viene utilizzato è quello messo a punto da Steadman e quindi combinando i valori di umidità, temperatura, vento e radiazione solare si definisce il disagio fisico da caldo. La classifica riporta i giorni di disagio con indice superiore a 32 (estrema cautela) e vede Savona all’84^ posto con 33 giorni. Sul fronte della nebbia (il numero di giorni in cui l’umidità relativa è superiore al 95 per cento, le precipitazioni sono pari a zero e la temperatura è inferiore ai 12 gradi per almeno 3 ore consecutive) Savona è al 58^ posto con 20 giorni.

Il numero di notti tropicali, con temperature superiori ai 20 gradi tra le 21 e le 8 del mattino successivo, vede Savona al 42^ posto con 72 notti. La nuvolosità diurna (la media annuale della metrica ‘cloud cover’ in percentuale solo nella fascia oraria 8-21) vede Savona al 53^ posto con il 36% di copertura nuvolosa. Le ondate di calore (una serie di almeno quattro giorni consecutivi in cui la media giornaliera della temperatura è maggiore della media più una deviazione standard di quel giorno dell’anno calcolato su tutto lo storico, in questo caso 24 anni) vede Savona al 31^ posto con 50 ondate di calore l’anno.

Il conteggio dei giorni di pioggia, cioè il numero di giorni annui in cui piove almeno un’ora con almeno un millimetro di precipitazioni, vede Savona al 74^ posto con 66 giorni. Sul fronte delle piogge intense, cioè il numero di giorni dove la somma precipitazioni in valore orario nelle 24 ore è superiore a 20 millimetri, vede Savona al 69^ posto con 5 giorni. Per quanto riguarda le raffiche di vento, cioè il numero di giorni annui con raffiche superiori ai 40 chilometri orari per almeno un’ora, Savona è al 5^ posto con 137 giorni. Per quanto riguarda la siccità, per cui vengono considerati tutti i periodi con precipitazioni inferiori a un millimetro di almeno 14 giorni consecutivi e si somma il numero totale di giorni all’interno di questi periodi, Savona è al 105^ posto con 54 giorni. Infine, sul fronte del soleggiamento, cioè la media numero di ore di sole al giorno, se almeno 300 w/mq, Savona è al 47^ posto con 8 ore.