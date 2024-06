Verallia di Carcare, ok dall’assemblea dei lavoratori sull’accordo per la ripartenza parziale della produzione

Carcare. Via libera dall’assemblea dei lavoratori sull’accordo per la ripartenza parziale della produzione alla Verallia di Carcare, dopo l’intesa raggiunta tra azienda e sindacati per la ripresa al 50% delle attività entro il mese di luglio: la riaccensione del forno comporterà l’attivazione di due delle quattro linee produttive dello stabilimento valbormidese, in attesa che ci siano le condizioni per un ritorno alla capacità completa delle lavorazioni.

Per il sito industriale di Carcare una prima schiarita dopo un periodo di inattività di quasi otto mesi, dovuto prima al rifacimento del forno fusorio e successivamente alla necessità di adattamento della capacità produttiva alle dinamiche di mercato.

Sul fronte del nuovo asset organizzativo delle maestranze, oltre alla fine della cassa integrazione, si prevede una parte dei lavoratori impegnati nello stabilimento di Carcare, un’altra parte sarà operativa ma in trasferta, nei siti del gruppo situati nel Nord Est. Secondo quanto stabilito e in relazione alle esigenze produttive, le stesse trasferte saranno a rotazione.

In questo modo per i 105 dipendenti si tornerà alla normale occupazione. Inoltre, nell’ambito dell’accordo-quadro sottoscritto tra proprieta e sigle sindacali di categoria, anche la stabilizzazione di cinque lavoratori atipici impegnati, però, nello stabilimento di Dego: previsto, inoltre, un nuovo confronto tra azienda e sindacati per concretizzare al meglio la nuova fase.

Sullo sfondo riguardante la filiera del vetro, resta aperta la questione sulla carenza di infrastrutture e servizi cruciali, tra cui l’assenza dell’alta tensione per il sito di Carcare, che potrebbe stoppare nel medio-lungo periodo una ripresa totale della produzione. L’azienda ha ribadito con forza la “necessità di misure che tutelino il comparto italiano, mantenendolo competitivo rispetto ad una concorrenza extra UE che non gioca con le stesse regole dal punto di vista della sostenibilità sociale ed ambientale”.