Veloce, quattro acquisti per puntare in alto: in granata ecco Debenedetti, Bruzzone, Viti e Certomà

Savona. Detto, fatto. Nell’intervista rilasciata settimana scorsa il presidente della Veloce Francesco Sanguineti aveva svelato la volontà da parte della società di rinforzarsi in maniera mirata per poter costruire una squadra ambiziosa in vista della prossima stagione.

È così che in due giorni il club granata ha reso noti quattro acquisti di primissimo livello, uno per reparto. A difendere i pali granata sarà Marco Debenedetti, estremo difensore classe 2003 fresco reduce della trionfale cavalcata nel campionato di Promozione vestendo la maglia del Celle Varazze di mister Monteforte. Davanti al portiere agirà Bertrand M. Viti, difensore classe 2005 protagonista nella vittoria del campionato Juniores regionale da parte del Legino.

In mezzo al campo invece ecco l’estro e la fantasia di Nicolò Certomà, centrocampista classe 1998 che negli scorsi campionati ha ben figurato con la casacca dello Speranza. Infine per il reparto avanzato mister Ghione potrà contare su una vera e propria macchina da gol: la Veloce infatti ha ufficializzato l’arrivo di Roman Bruzzone, attaccante classe 2001 distintosi nelle passate stagioni tra le file di Savona e Albissole.

“La società – si legge nelle rispettive note – porge il più sincero benvenuto e gli auguri di un ruolo da assoluti protagonisti con la maglia granata”.