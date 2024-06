Veloce, inizia l’operazione rilancio. Sanguineti: “Siamo una società in salute, già chiuse due operazioni per poter essere ambiziosi”

Savona. La Veloce è pronta a ripartire. Dopo aver ufficializzato la conferma di mister Massimiliano Ghione rendendo inoltre noto l’ingaggio di Giancarlo Aismondo come nuovo responsabile del settore giovanile del club, la società granata è pronta a buttarsi a capofitto sul mercato per lanciare l’assalto al campionato di Seconda Categoria che verrà.

Prima però tempo di bilanci per quanto riguarda l’annata da poco conclusasi, una stagione poco felice per la prima squadra della Veloce. A mitigare l’amarezza per non aver centrato l’obiettivo promozione ad un solo anno dalla retrocessione dalla Prima alla Seconda Categoria sono stati gli ottimi risultati ottenuti dal settore giovanile granata, un movimento in netta crescita che sta attirando su di sè sempre più attenzione e consensi.

A raccontare tutto ciò è stato Francesco Sanguineti, presidente della Veloce il quale ha dichiarato: “Grazie ad una gestione oculata possiamo dire di essere una società in salute e questo per noi è un motivo di vanto. Nell’ultima partita contro il Murialdo hanno esordito in prima squadra alcuni ragazzi del settore giovanile e questo per noi è un orgoglio immenso. Non riuscirei mai ad essere il presidente di una squadra senza vivaio, credo che sia un elemento fondamentale per denotare lo stato di salute di un club. È vero che fa da contrappasso la situazione del settore giovanile rispetto a quella della nostra prima squadra, però sono sicuro che riusciremo a risalire la china”.

Sulla conferma di Ghione l’intervistato motiva: “Non ho mandato via Ghione perchè credo che i rapporti umani meritino rispetto. Inoltre il mister si è sempre impegnato riuscendo a tenere il gruppo unito fino all’ultimo e ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti del nostro settore giovanile. Il suo è stato un lavoro che non si limita a quello della prima squadra. Sarebbe stato troppo facile durante l’annata mandare via l’allenatore, per questo dopo un confronto con i dirigenti storici di questo club ho preferito proseguire l’avventura insieme. Esonerare Ghione avrebbe significato ricominciare tutto da capo. La prossima stagione invece, dopo tanti anni, potremo finalmente agire in maniera mirata”.

Agire in maniera mirata… Può dirci qualcosa di più?

“Senza svelare i nomi posso già annunciare che abbiamo chiuso due operazioni in ruoli considerati cruciali. Stiamo cercando di intervenire nei settori che a nostro giudizio si sono rivelati essere un pochino più critici. L’anno scorso, nonostante quanto dichiarato prima che iniziasse la stagione (“Only one year” è stato uno slogan che alla fine si è rivelato un’arma a doppio taglio per la società del presidente Sanguineti), sapevamo fosse il nostro anno zero. Dirlo adesso sembra giustificarsi, ma avevo volutamente alzato la posta in palio. La squadra era molto giovane, serviva gettare le basi per ricostruire dopo aver vissuto un’annata estremamente difficile culminata con la retrocessione dalla Prima alla Seconda Categoria”.

“Non posso negare che ci sia un po’ di amarezza per la prima squadra – prosegue Sanguineti – però gli ottimi risultati ottenuti durante la stagione e negli ultimi tornei disputati dalle squadre del nostro settore giovanile ci permettono di sorridere. Credo che, analizzando la nostra realtà a 360 gradi, anche a livello di comunicazione siano stati fatti dei grandi passi in avanti (sito e account Facebook aggiornati, la creazione di una community whatsapp ecc…). Gli sponsor inoltre ci stanno dando una grandissima mano e questa per noi è un’importante attestazione di fiducia. Anche i giocatori conoscono la nostra serietà, questo mi piace”.

Gli ottimi risultati del settore giovanile dunque saranno lo stimolo ideale per ripartire, questo con un nuovo responsabile: come anticipato in apertura infatti è notizia di questa settimana l’approdo di Giancarlo Aismondo nei quadri societari del club. “Morbelli aveva davvero troppe incombenze – spiega Sanguineti -, motivo per cui abbiamo cercato un profilo competente, serio e con appeal per sgravarlo da alcune. Aismondo corrisponde a questo identikit e, grazie a lui, vorremmo tornare ad avere anche una squadra Juniores”.

“Della nostra società – prosegue il presidente della Veloce – amo il fatto che molti giocatori della prima squadra allenino i ragazzi del settore giovanile. De Luca, Vario, Testori sono solo alcuni esempi di una realtà invidiabile. In ottica prima squadra penso che in vista della prossima stagione dovremo far tesoro dell’esperienza di quest’anno ed avere più killer instinct”.

Infine Sanguineti ha concluso l’intervista dichiarando: “Auguro di cuore di trascorrere una buona estate a tutti gli sportivi savonesi e, in particolar modo, a tutti i ‘velociani’ innamorati di questa società”.