Varazze, trasporto pubblico locale: per la prima volta l’autobus arriva ai Pian di San Giacomo

Varaze. Dalla giornata di lunedì 24 giugno sono state integrate le corse del trasporto pubblico cittadino con due linee aggiuntive rispetto a quelle già esistenti a servizio delle frazioni.

Si tratta di 2 diverse linee: una per il collegamento della frazione Piani di San Giacomo con il centro di Varazze ed un’altra con la zona dell’ex ospedale alle spalle del Centro cittadino.

“La linea a servizio della zona dell’ex ospedale era già operativa in passato ed è stata ripristinata. Consente il collegamento con un quartiere della città molto popoloso, che vede l’esistenza di servizi importanti come la Casa del Nonno e la Soc. Cooperativa Il Granello” illustra il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

“È stata introdotta invece la nuova linea con i Piani di San Giacomo per collegare la frazione con il centro cittadino. Era un impegno che avevamo assunto; finalmente abbiamo trovato un accordo con TPL e quindi abbiamo concretizzato il servizio partito oggi.” prosegue il Sindaco.

“Questo è un primo passo per migliorare il collegamento con la frazione ed in questa fase iniziale sono state previste le corse nella giornata del sabato. A seguito di incontri con la cittadinanza era emersa l’esigenza di poter usufruire del servizio pubblico almeno in tale giorno, in cui è presente il mercato a Varazze, con le conseguenti difficoltà di reperimento del parcheggio, soprattutto in estate. I collegamenti delle frazioni con il centro città sono molto importanti, in particolare per gli anziani e per i ragazzi che magari non possono muoversi in modo autonomo; per questo abbiamo voluto introdurre queste nuove corse” termina infine il Sindaco.