Varazze, rubano monopattino e cellulari a ragazzini che giocano in riva al mare

Varazze. Una partita in riva al mare tra ragazzini, un’occhiata alla spiaggia per controllare il posto dove si sono lasciati gli effetti personali prima di andare a giocare, ma qualcosa non va. C’è qualcuno che si avvicina agli zaini e, in un attimo, ruba monopattino e due cellulari dandosi subito alla fuga.

Furto compiuto da più persone. Grande spavento, ma la corsa dei furfanti dura poco perché vengono bloccati dai carabinieri.

E’ successo ieri intorno alle 20.30 in una spiaggia di Varazze dove dei ragazzini stavano trascorrendo quella che doveva essere una serata divertente. Due calci al pallone, in riva.

Brutta esperienza. Recuperato il monopattino. Nessuna traccia, al momento, dei telefonini.