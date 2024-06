Varazze, proseguono senza sosta le ricerche di Mergherita Giacomini: il punto dei soccorritori

Varazze. Nella mattinata odierna presso la Prefettura di Savona si é tenuta una riunione della Cabina di Regia, prevista dal Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, per esaminare congiuntamente le attività svolte nell’ambito della ricerca in campo, attivata dal 5 giugno scorso a seguito della denuncia di scomparsa di Margherita Giacomini (86 anni) nella frazione Casanova di Varazze.

Dal giorno stesso della scomparsa, é stato istituito sul posto l’UCL, a cura del Comando Provinciale dei vigili del Ffuoco, per la gestione del coordinamento delle ricerche, cui hanno partecipato accanto ad un numero significativo di squadre dei Vigili del Fuoco – supportate dall’ausilio di droni e di unità cinofile, nonché dal nucleo SAF – moltissimi gruppi di volontari di protezione civile della Regione Liguria insieme alle competenti strutture comunali.

L’imponente dispositivo di ricerca ha visto impegnate, inoltre, le Forze dell’Ordine anche per i profili investigativi.

Al momento della scomparsa, avvenuta presumibilmente nalla zona di via Ginepro, nella frazione di Casanova, indossava un vestito di colore verde.

Alla luce dell’esito infruttuoso delle attività finora condotte, ritenendo ragionevolmente di poter escludere il ritrovamento della donna scomparsa nell’area della ricerca in campo, i partecipanti alla riunione della Cabina di Regia, cui ha preso parte il sindaco di Varazze accanto ai rappresentanti della Prefettura, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, hanno proposto al Prefetto di proseguire la ricerca con differenti modalità, aggiornando la riunione alla prossima settimana.