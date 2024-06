Varazze, divieto di sosta per il rifacimento dei posteggi

Varazze. Lavori in corso in centro città. Divieto di sosta in piazza San Bartolomeo, in piazza De Gasperi, in via Caduti per la Libertà e in piazza Patrone.

Non si potrà quindi posteggiare per lavori di rifacimento degli stalli di sosta, della segnaletica in centro e per l’istituzione di nuovi parcheggi riservati.

Manutenzione ordinaria e straordinaria dunque, attenzione al divieto di sosta oggi fino alle 19 e 30 in piazza San Bartolomeo e il 4 e 5 giugno in piazza De Gasperi, via Caduti per la Libertà e Piazza Patrone dalle 6 alle 19 e 30.