Varazze, Casanova si mobilita per trovare Margherita: la si cerca dappertutto

Varazze. Quella che si è messa in moto, è una macchina che non si ferma. Tutti continuano a cercare Margherita Giacomini. Da giorni vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino, i cani dell’unitá cinofila, i volontari della Croce Rossa, polizia locale.

Si sono uniti anche i cacciatori della Squadra 54 Faje Casanova che conoscono bene sentieri e boschi della zona. E poi un’intera comunità, quella di Casanova e di Varazze. Ad ora nessuna traccia di Margherita che non si trova da mercoledì.

L’ultimo avvistamento tra via Ginepro e via Nuova di Casanova, quel giorno, poco prima delle 13. Dov’è andata Margherita? Un appello è stato lanciato dai soccorritori a tutti, ma in particolare, ai residenti della frazione sulle alture. Loro che conoscono bene tutti gli angoli, i terreni di proprietà.

Non si fermano le ricerche di questa 86enne che, al momento della scomparsa, tre giorni fa, era vestita di verde.