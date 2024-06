Varazze. Da qualche ora non si trova la signora Margherita Giacomini. In molti la stanno cercando. È scomparsa dalla frazione di Casanova, in via Ginepro.

Allertati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. È stato lanciato un appello per ritrovarla.

“Chiunque la dovesse vedere – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici – è pregato di avvisare le forze dell’ordine”.

Al momento della scomparsa indossava un vestito verde