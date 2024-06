Vampyricon II: un cortometraggio dell’istituto Patetta di Cairo brilla al concorso “Filmare la Storia”

Cairo Montenotte. Il cortometraggio “Vampyricon II”, prodotto con passione e dedizione dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Patetta di Cairo Montenotte, ha ottenuto un riconoscimento significativo alla Ventunesima edizione del concorso “Filmare la Storia” dedicato a opere audiovisive su tematiche della storia del Novecento e della contemporaneità realizzate nelle scuole di ogni ordine e grado.

La giuria ha selezionato l’opera tra i film finalisti, posizionandola nella prestigiosa cinquina finale.

Anche se “Vampyricon II” non ha conquistato un premio, il suo valore non è passato inosservato. L’organizzazione del concorso ha espresso un sincero ringraziamento agli studenti e ai docenti coinvolti per il loro eccellente lavoro. Il cortometraggio è stato particolarmente apprezzato per l’abile utilizzo di materiali d’archivio e per la sua capacità di portare alla luce aspetti meno conosciuti della realtà storica e culturale locale.

L’organizzazione auspica di mantenere un solido rapporto con l’IIS Patetta e di seguire da vicino i futuri progetti degli studenti. C’è la speranza condivisa che “Vampyricon II” possa essere presentato nuovamente al pubblico in futuro, offrendo così un’ulteriore occasione per apprezzare il talento emergente che studentesse e studenti dell’IIS Patetta continuano a dimostrare.