Vado, primo consiglio comunale per la giunta Gilardi: “Sede di confronto e opportunità per la nostra comunità”

Vado Ligure. Oggi pomeriggio si è riunito il primo consiglio comunale a Vado Ligure dopo l’elezione del sindaco Fabio Gilardi. Risposte immediate alle richieste delle frazioni, confronto con i responsabili dei progetti a guida Anas e Rfi e maggiore presenza della polizia locale sul territorio.

Sono questi i primi punti all’ordine del giorno che saranno affrontati dalla giunta Gilardi e attenzione ai servizi sociali, sport, giovani, manutenzione del verde pubblico oltre a interventi di rifacimento del manto stradale e abbattimento delle barriere architettoniche, collaborazione con i Comuni della Finale Outdoor Region per promuovere lo sport all’aria aperta.

Per quanto riguarda le politiche sociali, i servizi e lo sport il sindaco ha detto: “Concentreremo gli sforzi sul potenziamento dei servizi per le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione agli anziani, ma soprattutto cercando di non lasciare indietro nessuno”.

“I giovani per noi sono una grande priorità e opportunità e ci impegneremo nel costruire un dialogo con loro, promuovendo spazi dedicati e l’attivazione di un servizio di assistenza per i minori, con politiche inclusive finalizzate all’accesso dei giovani alla cultura e allo sport anche attraverso le associazioni del territorio. Lo sport sarà al centro delle politiche giovanili e sociali della nostra comunità. Valorizzeremo gli impianti sportivi, recependo le normative in materia e verificando il pieno rispetto delle stesse, in termini di sicurezza. Realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport nelle vicinanze dello Stadio Chittolina. Questa struttura avrà un ruolo sociale fondamentale e contribuirà alla riqualificazione sociale e urbana di Vado Ligure. Collaboreremo con i Comuni di Finale Outdoor Region, e con i territori limitrofi, per promuovere lo sport e iniziative all’aria aperta, creando un prodotto attraente per turisti e cittadini – non solo Vadesi e quindi valorizzare altresì il tessuto commerciale. Migliorare i percorsi collinari e implementare una rete ciclo-pedonale per favorire e sviluppare una cartografia commerciale e turistica, sono tra i nostri obiettivi”.

Non è mancato un riferimento al rigassificatore: “Ribadisco la contrarietà al progetto di ricollocazione della Golar Tundra; abbiamo ripreso i dialoghi istituzionali con gli altri Comuni per formulare le migliori azioni amministrative e politiche su questo tema. Vigileremo attentamente e con grande senso di responsabilità su nuove proposte di insediamento industriale sul nostro territorio, lavorando in collaborazione con gli uffici comunali per adottare una strategia dettagliata che permetta una valutazione trasparente ed equilibrata dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale. Riteniamo fondamentale promuovere i rapporti ed il confronto con le istituzioni competenti al fine di garantire un coinvolgimento istituzionale e civico. Ogni proposta sarà oggetto di una valutazione approfondita per comprendere gli impatti ambientali e garantire un valore aggiunto tangibile alla comunità, senza compromettere l’equilibrio socioeconomico.

Il nostro obiettivo è perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio e migliorare le condizioni generali della nostra comunità”.

Dopo la presentazione del programma di mandato sono seguiti gli interventi della minoranza. Roberto Stranieri evidenzia che “l‘opposizione sarà ferma, coerente e costruttiva: devono essere salvaguardati i diritti di tutti i cittadini, dev’essere tutelato il territorio, non basta opporre resistenza a un’iniziativa ma bisogna proporre un’alternativa”.

Aggiunge il consigliere Roberto Cuneo: “Il problema di Vado è il rigassificatore e nel programma di mandato non niente di scritto ma è una questione fondamentale per il futuro. Il progetto non si deve negoziare, dobbiamo opporci“.

Conclude gli interventi la capogruppo di Vivere Vado, Franca Guelfi: “Prendiamo atto delle dichiarazioni del sindaco e del fatto che il suo intervento ricalca il programma elettorale. Diremo su cosa siamo d’accordo, su cosa siamo in contrasto e su cosa chiediamo spiegazioni. Andiamo d’accordo sulla difesa delle attività produttive e il parco urbano”.

Il sindaco replica: “Prendo atto dell’apertura, ne abbiamo bisogno tutti. Ho apprezzato i vostri interventi, escluso il riferimento al rigassificatore, nessuno ha dato alcun assenso, lo ribadisco. Mi muoverò insieme agli altri Comuni. Questa sarà la sede di confronto e opportunità per la nostra comunità”.

Il consigliere di maggioranza Cristina Pizzutti, alla prima esperienza, commenta: “Non siamo sempre gli stessi. Fabio ha scelto noi perchè abbiamo alcune sensibilità e vorrei che tra maggioranza e minoranza si arrivasse a un punto di incontro. Ringrazio Fabio, sono certa che lavoreremo con serietà e serenità per arrivare a soluzioni migliori. Green non è solo un colore ma una necessità. Il consiglio comunale arà un luogo di democrazia dialettica e dialogo”.