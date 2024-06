Vado Ligure, via libera al bilancio di SAT: utile di oltre 1mln di euro

Vado Ligure. Via libera da parte dell’assemblea dei soci al bilancio di SAT Spa, di cui il Comune di Vado Ligure detiene la maggioranza azionaria. Il documento economico-finanziaria della società per la gestione dei rifiuti nel savonese, che ha ottenuto l’affidamento in house del servizio, chiude l’annualità 2023 con un utile netto di 1,075mln di euro.

Nel corso dell’anno 2023 SAT è subentrata nella governance del settore igiene urbana e ambientale in 30 nuovi comuni della provincia di Savona, portando a 65 le località in gestione.

In relazione al potenziamento del servizio attuato in diverse realtà territoriali, crescono anche i dipendenti dell’azienda pubblica, che passano da 301 a 501 unità, “facendo di SAT Spa una delle aziende, nella provincia di Savona, con il maggior numero di lavoratori complessivi” ha evidenziato il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi.

“Inoltre, nelle prossime settimana sarà avviato un tavolo di lavoro tra soci e Provincia per definire le prossime azioni al fine di raggiungere condizioni ottimali di efficienza per il perseguimento della propria mission, con investimenti e un ulteriore miglioramento del servizio” ha aggiunto il primo cittadino vadese.

E nelle ultime settimane non sono mancati altri momenti di confronto proprio a Palazzo Nervi, in particolare con nuovi i comuni valbormidesi a gestione SAT: altri incontri sono e saranno poi funzionali a ultimare i dettagli sul servizio nelle singole località.

“L’obiettivo è quello di concretizzare il piano industriale stabilito per il comparto e definire un moderno e virtuoso ciclo dei rifiuti nel territorio provinciale, che sia a vantaggio delle comunità e della stessa utenza in termini tariffari” conclude.