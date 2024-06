Vado, il neo sindaco Gilardi: “Rappresenteremo tutti, anche chi non ci ha votato. Trasparenza, lealtà e impegno”

Vado Ligure. “Rappresenteremo tutti, anche chi non ci ha votato, con l’obiettivo di rafforzare la nostra comunità e rispondere alle esigenze dei cittadini con trasparenza, lealtà e impegno”. A dirlo è Fabio Gilardi, neo sindaco di Vado Ligure il giorno dopo l’elezione.

Gilardi, vicesindaco della giunta a guida Monica Giuliano, si è candidato con la lista “Vado, Prima” (sostenuto anche dal Partito Democratico) e, sfidato da Franca Guelfi (“Vivere Vado”) ha ottenuto il 58% dei voti. “Voglio esprimere la più sincera gratitudine a tutti i vadesi che ci hanno dato fiducia. Il vostro supporto ci onora e ci motiva a lavorare ancora di più per il bene della nostra comunità”, aggiunge Gilardi.

Quest’anno è stata sfida a due: contro Gilardi è scesa in campo Franca Guelfi, sostenuta dalla lista Vivere Vado, in aperto scontro sulle politiche ambientali con la giunta precendente. Guelfi è stata eletta nel 2009 consigliere comunale, nel 2012 si era dimessa e aveva rimesso le deleghe ricevute come assessore ai lavori pubblici manutenzione e ciclo rifiuti. Tra i temi della campagna elettorale oltre al rigassificatore (sul quale entrambi i candidati si sono espressi contrari), la gestione delle discariche e i progetti del porto.

“Un grazie di cuore alla mia squadra per l’incredibile lavoro svolto e un augurio di buon lavoro a tutti gli eletti in consiglio comunale. Ci mettiamo subito al lavoro per la nostra Vado“, conclude.