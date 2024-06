Vado 2024, l’appello al voto di Fabio Gilardi: “Abbiamo proposto una visione concreta e futura per la città, venite a dare il vostro contributo”

Vado Ligure. “Abbiamo affrontato una campagna elettorale intensa, durante la quale abbiamo ascoltato le opinioni di tutti i cittadini di Vado, dal centro alle frazioni. Abbiamo proposto una visione concreta e futura per la città. Ormai manca davvero poco. Abbiamo incontrato cittadini, associazioni, imprese e comunità, raccogliendo istanze e proposte. Mi avete trasmesso grande entusiasmo, energia e voglia di fare bene. Credo che sia importante andare a votare l’8 e il 9 giugno, tutti insieme ce la possiamo fare, venite a darci il vostro contributo“. Con questo appello al voto il candidato sindaco Fabio Gilardi chiude la campagna elettorale in piazza Cavour a Vado Ligure.

Il discorso di Gilardi è iniziato con un riferimento all’assenza al confronto di ieri sera organizzato da Uniti per la Salute: “Ieri sera per precedenti impegni come avevo comunicato alla società organizzatrice non ho potuto partecipare. Puntualizzo che al rigassificatore dico No, la sostenibilità ambientale sarà un punto di forza della nostra amministrazione”.

“La nostra priorità – prosegue Gilardi rivolgendosi ai tanti presenti – è consolidare e migliorare un equilibrio necessario tra sviluppo economico e transizione ecologica. Sosteniamo lo sviluppo industriale e la creazione di posti di lavoro, supportando realtà strategiche come Alstom, che danno lavoro a molte famiglie vadesi. Tuttavia, siamo fermamente contrari a opere che possano danneggiare la vivibilità, l’ambiente e la salute, come il rigassificatore”.

“Il nostro comune, grazie a un bilancio solido, può potenziare i servizi sociali e aiutare chi è in difficoltà. È necessario offrire maggiori servizi di assistenza per anziani, persone con disabilità e senza rete di protezione familiare, sfruttando anche la sinergia con le eccezionali associazioni del territorio. Abbiamo ottenuto importanti finanziamenti per migliorare scuole, infrastrutture e servizi attraverso il PNRR. Ci sarà bisogno di uno sforzo per superare i disagi dei prossimi due anni, ma dobbiamo affrontare questo percorso con il dialogo tra tutti gli attori coinvolti”.

“La cura del verde e la difesa dal dissesto idrogeologico sono due priorità per avere una città più sicura, bella e sostenibile. Progettiamo un piano dettagliato di pulizia e manutenzione, oltre a una serie di opere pubbliche per mettere in sicurezza le aree più fragili del territorio. Per i giovani, puntiamo a realizzare una nuova biblioteca e, nel piano di sviluppo per lo sport e il tempo libero, prevediamo la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport vicino allo stadio Chittolina. Uno spazio sportivo accessibile a tutti, che rispecchia l’orgoglio sportivo della nostra comunità”.

“Crediamo che la crescita di Vado Ligure e la creazione di ricchezza per i cittadini passi anche attraverso investimenti in commercio e turismo. Vogliamo sviluppare un programma annuale per il commercio, coinvolgendo associazioni di categoria e commercianti locali. Per il turismo, migliorare i percorsi collinari e implementare una rete ciclo-pedonale per promuovere attività sportive. Vado Ligure è stata inserita nella Finale Outdoor Region, un brand riconosciuto a livello internazionale, promuovendo attività all’aria aperta come trekking e mountain bike. Vogliamo rafforzare questa sinergia con i comuni limitrofi per migliorare l’offerta e il mercato”, ha concluso Gilardi.