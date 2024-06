Vado 2024, ecco la giunta Gilardi: “Competenza e rappresentanza per affrontare al meglio le sfide”

Vado Ligure. Mirella Oliveri, Fabio Falco, Laura Rizzuti e Angelo Lestinge saranno gli assessori della giunta Gilardi a Vado Ligure.

“Nella formazione della nuova Giunta comunale ho seguito alcuni principi cardine: il consenso espresso dai cittadini, la competenza su tematiche specifiche e la capacità di rappresentare parti sociali e civiche della nostra comunità”, commenta il sindaco Fabio Gilardi.

“Ho respinto qualsiasi condizionamento esterno e ho cercato di creare un mix tra amministratori uscenti e nuove figure, con l’obiettivo di trovare l’assetto più funzionale per affrontare le sfide che ci aspettano.

Vogliamo che la nostra amministrazione sia il più inclusiva possibile”, aggiunge.

“La rappresentanza civica e del mondo socioeconomico sarà fondamentale per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e per promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso. Siamo pronti a metterci al lavoro con dedizione e trasparenza, per costruire insieme una città migliore”.

Di seguito i componenti della nuova Giunta che mi accompagnerà nei prossimi anni e le rispettive deleghe: Oliveri Mirella (vicesindaco con deleghe a servizi sociali, educativi, culturali e sportivi), Falco Fabio ( deleghe ai lavori pubblici e servizi tecnologici ed ambiente), Rizzuti Laura (deleghe al Bilancio, tributi e partecipate), Lestinge Angelo (commercio, patrimonio ed edilizia privata)

“Nel contempo, assegnerò deleghe puntuali e compiti specifici ai consiglieri di maggioranza, con l’obiettivo di avere un consigliere in affiancamento ad ogni assessore.

La squadra scelta dai vadesi parte coesa, con impegno e determinazione”, conclude Gilardi.