Vacanze in montagna e alle terme per gli over 65, il Comune di Savona ripristina l’iniziativa dopo 12 anni: dal 13 giugno al via le domande

Savona. Nell’ambito degli interventi e dei servizi in favore della terza età, l’Assessorato al Welfare e alla Comunità, in collaborazione con il Servizio di Promozione Sociale, ha programmato dei soggiorni montani e termali per i residenti nel Comune di Savona che abbiano un’età non inferiore a 65 anni.

“Siamo molto contenti – è il commento dell’Assessore al Welfare Riccardo Viaggi – perché finalmente siamo riusciti a riattivare questa bella iniziativa che a Savona mancava dal 2012. La finalità è offrire un’occasione per svagarsi e creare nuovi contatti sociali allo scopo di contrastare l’isolamento e favorire il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico tra i savonesi over 65”.

I soggiorni, della durata di quindici giorni, sono previsti dall’1 al 15 settembre 2024 ad Andalo (Trento) e dal 15 al 29 settembre 2024 alle Terme di Boario (Brescia).

Oltre alla sistemazione in hotel 3 stelle, la quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman riservato, animazione e assistenza turistica. L’organizzazione è affidata ad agenzia regolarmente autorizzata.

Si potrà presentare la domanda di partecipazione dal 13 al 28 giugno 2024, previo appuntamento, negli uffici del Servizio di Promozione Sociale in via Quarda Inferiore n. 4.

L’ammissione al soggiorno avverrà sulla base dei criteri stabiliti dall’Amministrazione e le quote di partecipazione saranno individuate sulla base della corrispondente fascia dell’attestazione ISEE.

I soggiorni si effettueranno solo al raggiungimento della quota minima dei partecipanti (30 per Andalo e 25 per Boario).

Per info, ritiro e presentazione delle domande: Servizi Sociali – Ufficio Amministrativo, II piano, via Quarda Inferiore 4, tel. 019.83105500, servizi.sociali@comune.savona.it

I moduli per presentare la domanda si possono trovare anche sul sito internet del Comune di Savona.