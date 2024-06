Vacanze estive in Alta Badia: relax, escursioni e gite

La Val Badia è una meta vacanziera conosciutissima e apprezzata sia dai turisti italiani che da quelli stranieri. D’inverno è il regno degli sport che si praticano sulla neve tant’è che è anche una delle sedi che ospitano le gare della Coppa del Mondo di Sci (celeberrima la pista Gran Risa di La Villa); d’estate si trasforma completamente e diventa il paradiso di cerca una vacanza rilassante e attiva al tempo stesso fatta di wellness, escursioni, gite e tanto altro.

Geograficamente parlando è una delle valli trasversali della Val Pusteria e la si distingue in Alta Badia e Bassa Badia.

I principali centri dell’Alta Badia sono Corvara, Colfosco, La Villa, San Cassiano, Badia, Pedraces e La Val, tutte splendide località ubicate nel cuore delle Dolomiti.

Dove soggiornare in Alta Badia?

Un suggerimento che ci sentiamo di darvi per le vostre prossime vacanze estive è quello di prenotare il vostro soggiorno all’hotel Col Alto in Val Badia, ubicato per la precisione in località Corvara.

L’hotel Col Alto è un 4 stelle superior che si caratterizza per la presenza di un ambiente wellness di circa 1.000 metri quadrati, l’ideale per il vostro relax dopo una giornata di attività outdoor.

Potrete godervi il meritato riposo facendo una sauna o provando la grotta ai sali di vapore marini o magari un bagno turco. Ci sono poi aree relax, un tepidarium, un percorso Kneipp, un solarium, trattamenti wellness di ogni tipo per non parlare della piscina coperta e della vasca idromassaggio.

Qualche consiglio per il vostro soggiorno a Corvara

Soggiornando a Corvara avrete l’opportunità di fare moltissime interessanti escursioni partendo da Corvara o da altre località piuttosto vicine come per esempio Colfosco o La Villa.

Per esempio, una bella escursione non particolarmente impegnativa con partenza da Corvara (dal parcheggio che si trova nei pressi della funivia Boè) è quello che porta alle Cascate Pisciadù; tra andata e ritorno si percorreranno circa 8 km; il tempo di percorrenza si aggira sulle 2 ore e 45 minuti; il segnavia da seguire e il n. 28 (Tru dles Cascades) che costeggia il fiume Ru de Pisciadù.

Questo è solo un semplice esempio, ma sono innumerevoli gli itinerari che troverete nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e in quello Puez-Odle. In Rete troverete molti suggerimenti sui percorsi da fare in Alta Badia, ma potete chiedere consiglio anche allo staff del vostro hotel.

L’Alta Badia è considerata un vero e proprio eldorado anche dagli amanti della MTB. Fra i tanti percorsi che si possono suggerire, uno particolarmente avvincente è il Sellaronda MTB Tour, un tour panoramico intorno al Gruppo del Sella. Esistono due opzioni, una in senso orario (58 km circa, dislivello di 450 m) e l’altra in senso antiorario (circa 53 km, dislivello di 900 m). Per la maggior parte delle salite c’è anche la possibilità di sfruttare gli impianti di risalita (verso i Passi Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella).

Oltre alle attività sportive, partendo dal vostro hotel Col Alto, avrete l’opportunità di raggiungere velocemente con l’auto diverse incantevoli località dell’Alto Adige, come per esempio i centri più importanti della Val Gardena (Ortisei, Santa Cristina Valgardena, Selva di Val Gardena), ma anche Chiusa, Bressanone, Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Brunico ecc.

Come si può notare, ci sarà davvero poco tempo per annoiarsi con una vacanza in Val Badia…