Vacanze estive a Chienes, nell’incantevole Val Pusteria

Tutti coloro che amano le vacanze attive in luoghi circondati dalla natura non possono non prendere in considerazione l’Alto Adige per una vacanza estiva, un territorio al quale manca soltanto il mare. Per il resto, offre ai suoi visitatori tutto quanto è necessario per una vacanza meravigliosa: paesaggi incantevoli, meraviglie naturali, clima ideale, sentieri escursionistici e ciclistici perfettamente preparati, borghi incantevoli, città medievali, castelli, laghi, fiumi, manifestazioni culturali, sagre paesane, cibi e vini deliziosi. Cosa altro si può chiedere?

Dove recarsi in Alto Adige?

Qualsiasi luogo dell’Alto Adige scegliate per le vostre vacanze estive non resterete delusi. Se però possiamo permetterci un consiglio, dovreste prenotare il vostro soggiorno in questo magnifico hotel in Val Pusteria con piscina, è il Naturhotel Die Waldruhe, una struttura 4 stelle ubicata a Corti/Chienes lungo la cosiddetta Strada del Sole.

Tra i tanti servizi offerti ricordiamo la piscina interna riscaldata a 33 °C, la piscina esterna riscaldata tutto l’anno con vista sulle Dolomiti, sauna a raggi infrarossi, docce emozionali, giardino del relax, trattamenti benessere e molto altro.

Chienes: un piccolo gioiello della Val Pusteria

Chienes si trova nella zona nord-est della provincia di Bolzano, nei pressi del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina; è una località di antica origine nota anche per la presenza di monumenti storici di grande importanza come per esempio il complesso medievale Schöneck (XIII sec.) e il Castel Casteldarne (XII sec.).

Chienes è ubicata nell’area vacanze del Plan de Corones, ambita destinazione turistica non solo in estate, ma anche durante i mesi invernali.

Vacanze estive a Chienes: qualche idea

Soggiornare a Chienes, nell’area vacanze del Plan de Corones, offre moltissime possibilità di divertimento. Per gli appassionati di trekking ed escursionismo è possibile trovare moltissimi itinerari sia nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, sia nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina.

Fra le tante possibilità che si hanno a disposizione, un percorso spesso suggerito è il Sentiero Panoramico Concordia 360°, un percorso circolare sul Plan de Corones che inizia dalla “Campana della Pace Concordia 2000” posizionata su una piattaforma panoramica di forma rotonda.

Il Plan de Corones è poi un vero e proprio eldorado per gli appassionati della mountain bike; qui si trova il Kronplatz Bike Park con i suoi 17 trail; è qui che si svolge la celebre maratona di MTB Kronplatz King a cui partecipano moltissimi biker, dilettanti e professionisti.

Un’altra idea per chi ama le due ruote è la ciclabile della Val Pusteria che ha inizio a Rio di Pusteria e conduce fino in Austria, alla città di Lienz; è una ciclabile di 105 km con un dislivello di soli 500 m; si può partire in qualsiasi punto della ciclabile e nel caso in cui si sia stanchi si può fare ritorno in treno.

Nel comprensorio del Plan de Corones ci sono opportunità anche per chi pratica il canyoning e il rafting; per informazioni sulle varie possibilità ci si può informare presso l’Associazione Turistica Chienes.

Ci sono opportunità anche per chi ama il golf; basta recarsi nella zona sportiva di Riscone, a circa 25 minuti dal vostro hotel, dove troverete il Golf Club Val Pusteria; è un campo open country con 9 buche.

Infine, se siete appassionati di equitazione potete recarvi nella vicina Falzes, al maneggio Grasspeinten.