“Una nessuna centomila in Arena”, Telefono Donna di Savona tra i beneficiari della raccolta fondi

Savona. Anche Telefono Donna, il Centro antiviolenza della provincia di Savona, tra i ventuno beneficiari della raccolta della Fondazione Una Nessuna Centomila grazie all’evento che si è svolto all’Arena di Verona lo scorso 8 maggio.

La cifra di 900 mila euro, infatti, è stata distribuita e all’attività del centro savonese andranno 25 mila euro. Un contributo importante, che testimonia il sostegno da parte di molti a chi si impegna ogni giorno per sensibilizzare sulla violenza di genere. Anche la carcarese Annalisa era tra gli artisti sul palco dell’Arena, ed è quindi anche grazie alla sua partecipazione se l’evento, ha avuto risonanza.

«Con grande emozione e soddisfazione, esprimo il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Una Nessuna Centomila: Fiorella Mannoia, Amadeus, tutti gli artisti straordinari che hanno risposto alla chiamata e tutti i partner – dichiara Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners – Il grande risultato di 900 mila euro raccolti che è stato raggiunto grazie al pubblico presente in Arena, a chi ha seguito il concerto su Rai1, RaiPlay e Rai Radio 2 e al riscontro del numero solidale 45580, rappresenta un segnale chiaro e potente di quanto la musica possa essere strumento fondamentale per fare qualcosa di davvero importante. E noi non ci fermeremo».