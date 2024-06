Un savonese in Moto GP: il dottor Luca Corti nel Team Aprilia

Savona. C’è un po’ di Savona in giro per il mondo: tra il Mugello, Silverstone (Inghilterra), Austria, Sepang (Malesia) e Buriram (Thailandia). C’è un camice bianco dell’Asl 2 savonese tra una moto e due ruote. E’ cominciata per caso, a gennaio del 2023, l’esperienza del dottor Luca Corti in Moto GP grazie ad una chiamata del dottor Franco Perona, altro savonese, che da anni si trova in Lifenet Healtcare sponsor dell’Aprila.

Il presidente dell’ordine dei medici di Savona, oltre che direttore della Struttura complessa Medicina di base Afferente al Dipartimento Cure Primarie dell’Asl e del distretto socio sanitario delle Bormide, è il medico referente del Team Aprilia Racing che conta una cinquantina di persone tra tecnici, ingegneri e meccanici: “La chiamata del dottor Perona mi ha sorpreso – afferma Corti – mi ha detto che c’era bisogno di un medico in Aprilia che si occupasse del team e che aveva individuato me come possibile soggetto ideale sia per la mia esperienza di oltre trenta anni in Pronto Soccorso, sia per la mia empatia verso le persone. Non ci ho pensato due volte, gli ho risposto: “sono già lì””.

L’Aprila ha come piloti Aleix Espargarò e Maverik Vinales che quest’anno stanno andando davvero forte in gara: “In questo momento le due moto non hanno quasi nulla da invidiare alla Ducati – afferma il medico – i nostri due piloti vanno velocissimi, è davvero bello poterli osservare da vicino e vivere nel Paddock la loro gara“.

“I piloti hanno i loro medici, noi volendo possiamo visitarli e dare loro qualche consulto, ma noi prestiamo consulto medico prettamente alle persone che costituiscono il team: sono una cinquantina. E’ come essere un medico di famiglia in una famiglia allargata che sta circa 220 giorni l’anno fuori casa – prosegue nel racconto – queste persone non vedono quasi mai il loro medico di base e quindi il nostro supporto è fondamentale anche dal punto di vista della salute mentale: si sentono più sicuri ad averci lì”.

L’Aprila è l’unico team ad avere un medico personale che insieme al fisioterapista offre un supporto a 360°: “Quando ci sono le trasferte europee andiamo entrambi – sottolinea – mentre quelle internazionali va solo il medico, ed oltre a me ce ne sono altri tre. Noi non gestiamo le urgenze ma abbiamo un ambulatorio all’interno dell’area hospitality del team e ci occupiamo di dare consigli terapeutici, diagnostici e consigliamo quali accertamenti fare. Ci è anche capitato di visitare giornalisti o fotografi. Per andare alle gare uso ferie e fine settimana ed è tutto a mie spese. Ovviamente l’Asl mi ha autorizzato”.

“Siamo stati accolti benissimo, la prima prima esperienza sono stati i test a Portimao in Portogallo e da lì è partita la mia avventura. Ho fatto il Mugello ora andrò in Germania poi Silverstone, a ferragosto sarò in Austria e tra ottobre e novembre, infine, volerò in Thailandia e Malesia”.

“E’ un’esperienza stimolante e di cui vado orgoglioso, una prova che mi ha fatto davvero capire che il lavoro del medico ha sfaccettature infinite. Per me è una grande soddisfazione che abbiamo scelto un medico dell’Asl – aggiunge Corti – credo che debba essere motivo di orgoglio e prestigio”.

“Credo che in questo modo si metta ancora più in risalto le eccellenze della sanità pubblica. L’Asl savonese sta facendo davvero un ottimo lavoro anche oltre i confini dell’ospedale e queste cose lo dimostrano“, spiega il medico.

“Sono davvero contento della possibilità che mi è stata data e voglio ringraziare pubblicamente Paolo Bonaora, team manager, e Romano Albesiano, direttore tecnico. Qualche aneddoto o uno dei ricordi più belli? Beh il ritorno in aereo dall’India con Max Biaggi – conclude Corti – e la doppietta sul podio dell’Aprila, nel 2023, a Catalunya”