Un francobollo per Sandro Pertini: ecco il  concorso rivolto agli studenti di Stella

Stella. Saranno gli studenti che frequenteranno, da settembre prossimo, la quinta elementare e la terza media delle scuole di Stella. Toccherà a loro realizzare un francobollo commemorativo del Presidente “più amato dagli italiani” in vista dell’anniversario dei 35 anni dalla sua scomparsa. Gli elaborati dovranno rappresentare la figura del presidente in un determinato momento, luogo o segno distintivo della sua vita e saranno consegnati agli insegnanti entro e non oltre il 16 settembre 2024.

“Nel 2025, per tenere sempre più vivo il ricordo del Presidente Sandro Pertini a distanza di 35 anni dalla sua scomparsa, l’amministrazione ha deciso di intraprendere l’iter con la Filatelia di Poste Italiane per creare un Francobollo del Presidente – sottolinea il sindaco Andrea Castellini -. Per questo motivo abbiamo deciso di creare un concorso di elaborati direttamente per coloro che saranno il nostro futuro”.

Con il sindaco anche l’Assessorato alla Cultura ringrazia “l’Istituto Comprensivo per aver accettato la nostra proposta e per averla già inoltrata tramite registro elettronico alle famiglie degli studenti del plesso scolastico di Stella”.