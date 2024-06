Un altro campione d’Europa per la Rari Nantes Savona: Daniil Merkulov

Savona. La Bper Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica con l’attaccante neo campione d’Europa, Daniil Merkulov, lo scorso anno in forza alla squadra ungherese del Ferencvaros.

Daniil Merkulov è nato a Mosca, in Russia, il 3 marzo 1997. Ha giocato in Montenegro, nello Jadran Herceg Novi, ed in Croazia nello Jug Dubrovnik. Nel 2021 è approdato in Ungheria al Ferencvaros con il quale ha vinto 3 Scudetti nel 2022, 2023 e 2024 e 2 Coppe di Ungheria nel 2022 e nel 2023. Infine, ieri sera a Malta, nella Finale della Champions League, con il Ferencvaros ha battuto la Pro Recco diventando campione d’Europa. Fa parte della Nazionale Russa. Con la Nazionale Universitaria ha vinto una medaglia d’argento alle Universiadi di Taipei nel 2017.

Afferma Daniil Merkulov: “Sono molto felice di venire a Savona. Era un mio desiderio giocare nel campionato italiano per migliorare ancora il mio gioco e penso sia un campionato competitivo. Mi è sempre piaciuta l’Italia, e Luca (Damonte, ndr) mi ha parlato bene della Rari, dell’allenatore e dei tifosi. Spero di dare un bel contributo per raggiungere gli obiettivi della squadra. Ci vediamo presto”.

Dichiara il direttore tecnico Alberto Angelini: “Giocatore di grande esperienza internazionale, personalità, spirito di gruppo, tiro potente e universalità di ruolo. Incarna perfettamente le caratteristiche che cerco in un mio pallanuotista. Anche lui arriva da campione d’Europa e questo basta già per valutare il forte impatto che avrà nella nostra squadra”.