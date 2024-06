UE, ok agli aiuti di Stato per l’elettrificazione nei porti. Basso (PD): “Passo avanti cruciale per la transizione green”

Liguria. “In qualità di vicepresidente della Commissione Ambiente e Trasporti del Senato, accolgo con grande soddisfazione la decisione della Commissione Europea di approvare un regime di aiuti di Stato da 570 milioni di euro per incentivare l’uso dell’elettricità da terra per le navi nei porti italiani. Questa iniziativa rappresenta un passo cruciale verso la riduzione delle emissioni di gas serra, dell’inquinamento atmosferico e del rumore nei nostri porti, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo”.

Così Lorenzo Basso senatore PD, vicepresidente della Commissione Ambiente e Trasporti del Senato.

“Negli anni passati, ho denunciato con forza l’impatto devastante dei fumi delle navi e dei traghetti sulla salute degli abitanti delle città portuali. I dati scientifici confermano come le emissioni dei motori a combustibile fossile delle navi, soprattutto quando ormeggiate, contribuiscano significativamente all’inquinamento atmosferico urbano, mettendo a rischio la salute pubblica e la qualità della vita dei residenti”.

“La decisione della Commissione Europea riconosce l’urgenza di adottare misure concrete per affrontare questa emergenza ambientale. Con l’incentivo alla connessione delle navi all’elettricità da terra, non ci sono più scuse per consentire l’emissione di fumi in porto. Questo provvedimento non solo promuove un’alternativa più ecologica, ma equipara il costo dell’elettricità a terra a quello della produzione a bordo, eliminando qualsiasi giustificazione economica per l’uso dei motori tradizionali durante la sosta” aggiunge ancora il parlamentare ligure.

“Esorto ancora una volta Regione Liguria a implementare un rigoroso monitoraggio dei limiti degli inquinanti atmosferici nei porti e a intervenire con determinazione per impedire l’utilizzo dei motori delle navi a combustibile fossile durante l’ormeggio. La protezione della salute dei cittadini deve essere una priorità assoluta, e il supporto delle autorità locali è essenziale per garantire l’efficacia di queste nuove misure”.

“Con questa decisione, l’Italia fa un significativo passo avanti nel percorso verso un futuro più sostenibile, rispettoso dell’ambiente e della salute pubblica. Continueremo a lavorare per promuovere soluzioni innovative che possano trasformare i nostri porti in modelli di eccellenza ecologica a livello europeo” conclude l’esponente Dem.