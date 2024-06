Tutto pronto per il primo Pride di Savona: il percorso del corteo e il programma della manifestazione

Savona. E’ in programma questo pomeriggio il primo Pride di Savona organizzato dalle associazioni “Please Savona Rainbow” e Arcigay Savona, con il patrocinio del Comune di Savona e di molti altri e in collaborazione con l’amministrazione savonese e con molte realtà savonesi che hanno già annunciato la loro presenza.

Il programma della giornata prevede alle 15.30 il ritrovo in piazza delle Nazioni (vicino alla stazione ferroviaria) e alle 19 circa l’arrivo del corteo in piazzale Eroe dei Due Mondi. Il corteo passerà per piazza Martiri della Libertà, via Don Minzoni, piazza del Popolo, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Sisto e corso Italia.

“La parata sarà un momento storico ed importante per la comunità savonese, ma una volta finita il Pride continua – ricordano gli organizzatori – Infatti, arrivati in piazzale Eroe dei Due Mondi, troverete: food truck, stand delle associazioni e un palco. Dall’arrivo fino a mezzanotte (momento in cui ci sposteremo all’After Pride) dal palco potrete godervi: straordinarie esibizioni di musica dal vivo, speech ad opera di due attiviste d’eccezione, spettacolari show drag con tante artiste pazzesche, fantastici DJ set. Il tutto condito dagli interventi delle associazioni e dell’amministrazione, colonne portanti di questo evento. Insomma, sarà un Pride ricco di celebrazioni, intrattenimento e amore”.

Il programma completo e tutti i dettagli sono sulla pagina Facebook di Arcigay Savona.

La manifestazione è stata preceduta dalla “Pride Week”, fatta di “eventi, proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche, DJ set e tanto altro che hanno animato la città e hanno consentito di scoprire la comunità LGBTQIA+, attraverso il contributo del nostro amico Marco ‘Penelope Please’, esponente di spicco dello spettacolo italiano e Miss Drag Queen 2022”, come hanno spiegato gli organizzatori.

Inoltre, con l’occasione, Arcigay e “Please Savona Rainbow” hanno presentato il loro manifesto.

“Uno degli scopi di questo evento sarà quello di commemorare Penelope Please – spiegavano qualche tempo fa da Please Savona Rainbow e Arcigay Savona – Sarà anche un passaggio importante per la cittadinanza, un momento di confronto, di conoscenza, di crescita, di inclusione e un’occasione importante per parlare di diritti civili essenziali per tutte le persone in quanto tali”.

“La città di Savona è l’ultimo capoluogo di provincia della nostra regione ad aderire ed organizzare la marcia e la manifestazione dell’orgoglio della comunità LGBTQIA+. contro l’omolesbotransfobia. Anche se viviamo in uno Stato di apparente eguaglianza la realtà è ben diversa: appartenere alla comunità queer è ancora oggi motivo di discriminazione in molti ambiti come il lavoro, la famiglia, i contesti sportivi o la scuola solo per menzionarne alcuni. Il Pride non sarà solo un momento di manifestazione pacifica per accendere l’attenzione pubblica sui diritti ma permetterà alle cittadine e ai cittadini di entrare in contatto con la comunità che si sta attivando per portare il Pride anche a Savona e per diventare un punto di riferimento per la collettività”.

“Ringraziamo l’amministrazione per il supporto e la vicinanza alla causa dimostrato già negli scorsi mesi sia indirettamente, con le prese di posizione del nostro sindaco in merito ad alcune questioni che ci stanno particolarmente a cuore, sia direttamente per questa attività in particolare gli assessori Pasquali, Branca e Negro, nonché tuttə le impiegate e gli impiegati comunali che costantemente ci supportano”.