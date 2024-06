Tutto pronto a Finale Ligure per la nuova edizione del West Coast Meeting

E’ tutto pronto a Finale Ligure per il via al West Coast Meeting, con serate musicali, proiezioni, mostre e soprattutto tanta condivisione nell’evento che si terrà nei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, dal 25 al 30 giugno. Carlo Cottarelli, economista di fama, Don Marco Pozza, Andrea Simoncini, vice presidente della Fondazione Meeting di Rimini, monsignor Vincenzo Paglia e Giorgio Vittadini: questi alcuni degli ospiti dell’associazione Cara Beltà.

“Non solo incontri e momenti di riflessione su svariati temi d’attualità, ma anche iniziative culturali e concerti” ha ricordato il presidente dell’associazione Cara Beltà, Paolo Desalvo.

Il titolo dell’evento rievoca la stagione dei grandi slanci ideali: “Siate realisti, domandate l’impossibile”, frase di Albert Camus che riecheggiava durante il ’68 francese. “Abbiamo scelto questa frase – racconta Paolo Desalvo, presidente dell’Associazione – perché pensiamo che fotografi in maniera esemplare l’inquietudine ma anche gli indomabili desideri del nostro tempo. Le preoccupazioni consuete, ma anche quelle inedite, come la guerra e cambiamenti climatici, stanno creando enormi squarci di ansia soprattutto tra i più giovani, che però per natura non possono rinunciare alle loro più profonde aspirazioni. Questa inestirpabile capacità di speranza va raccolta, raccontata e sostenuta con delle ragioni adeguate”.

Inoltre, tecnologia e consumismo si presentano oggi come suadenti e facili alternative alla realtà: alla prova dell’esperienza, però, non soddisfano pienamente nessuno. Dentro ogni uomo, infatti, c’è una spinta a conoscere il mondo e a realizzarsi che può trovare soddisfazione solo in un rapporto sincero con le cose così come stanno.

“Si parlerà quindi di giovani e con i giovani; ma anche di anziani, rileggendo una proposta di legge per l’Anzianità Attiva nel tentativo di capire come sia possibile recuperare l’esperienza e la saggezza di una fascia sociale che diventa ogni giorno più ampia, e che può essere pensata come una preziosa risorsa, non solo un peso per la comunità. “Una società che metta al centro le persone e non l’economia deve riuscire a creare un ponte tra giovani e terza età, riconoscendo dignità e protagonismo a tutti”, spiegano ancora gli organizzatori.

Si parlerà anche di economia e politica, dal mercato del lavoro in Italia al tema degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente, al ruolo degli Stati Uniti nell’assestamento dei nuovi equilibri planetari. In scenari di questa ampiezza è sempre più difficile non solo

immaginare soluzioni, ma addirittura inquadrare adeguatamente i problemi: il mondo è sempre più complesso, le relazioni più difficili e la realtà fattuale sfuggente, “impossibile” da affrontare. Eppure, questa è l’idea di fondo, in ogni contesto possono crescere spazi di umanità e intelligenza che rendono realistica la speranza di percorsi positivi.

“Da non perdere la mostra, già esposta nel Meeting di Rimini qualche anno fa, sul giudice-ragazzino Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990. Un giudice che ha guardato in faccia la realtà durissima della violenza e della corruzione ferocemente attive nel suo territorio, le ha combattute con la fatica e la serietà del suo lavoro quotidiano, lontano dai clamori mediatici, fino al sacrificio della sua stessa vita”.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e il sostegno della Fondazione De Mari.

(Su carabelta.it e su ilsussidiario.net è possibile seguire la diretta streaming dell’evento e vedere il programma completo dell’evento)