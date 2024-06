Tutor in A10 “approvato” ma non “omologato”, anche nel savonese annullata una multa per eccesso di velocità

Savona. Sta nella differenza tra “omologazione” e “approvazione” di un apparecchio Tutor il motivo per cui il giudice di pace di Savona, Marco Tiby, ha deciso di annullare la sanzione per violazione dei limiti di velocità comminata ad un automobilista che il 24 settembre 2022 stava viaggiando sull’A10 oltre il limite consentito.

Come riportato nella sentenza, quel giorno il conducente stava viaggiando in auto sulla Genova-Ventimiglia quando il Tutor posizionato all’altezza di Albisola Superiore ha rilevato la violazione dei limiti di velocità. Il conducente, in particolare, aveva superato “di oltre 10 chilometri orari e non di oltre 40 chilometri orari il limite di velocità ivi imposto dalla segnaletica stradale”. La rilevazione è stata effettuata da un Tutor “regolarmente tarato e sottoposto a verifiche di funzionalità”.

Ritenendo il verbale illegittimo, il conducente aveva impugnato la sanzione di fronte al Prefetto, che però aveva rigettato il ricorso. Di conseguenza il guidatore (assistito dallo studio legale Pozzolo di Vercelli) ha presentato nuovo ricorso al giudice di pace adducendo un “vizio di procedura di notificazione; un difetto di presegnalazione del rilevatore; l’illegittimità della tolleranza del 5 per cento in luogo del 10; il difetto di omologazione dello strumento, unicamente approvato, come indicato in verbale”.

E proprio quest’ultimo “vizio” ha spinto il giudice di pace da approvare il ricorso. Come già raccontato da IVG.it in riferimento ad una vicenda avvenuta a Treviso, per poter operare regolarmente un dispositivo deve essere omologato e non solo approvato dal Ministero dei trasporti. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “non vi è equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione” e, anzi, occorre fare distinzione tra i due procedimenti, che “hanno caratteristiche, natura e finalità diverse”.

“Mentre l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo sviluppo economico, l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, pertanto, consiste in una procedura che (pur essendo amministrativa, al pari dell’approvazione) ha anche natura necessariamente tecnica ed è finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’ accertamento delle violazioni”.

In questo caso in particolare “lo strumento rilevatore, come da verbale allegato, risulta unicamente approvato, ma non anche omologato. Inoltre, nelle stesse controdeduzioni degli accertatori poste a base dell’ordinanza impugnata si parla indistintamente di approvazione/omologazione come se fossero, appunto, la stessa cosa”.

Da qui la decisione del giudice di accogliere il ricorso e annullare l’ordinanza della Prefettura.