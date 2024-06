Tutelare la nautica da diporto, il consigliere Bozzano: “Revoca di provvedimenti restrittivi”

Liguria. “La piccola nautica da diporto è, oltre che caratteristica della nostra economia regionale, anche elemento caratterizzante domanda ed offerta turistica per i nostri porticcioli. I posti barca per la piccola nautica da diporto sono per lo più utilizzati da appassionati del mare e che la pesca con il palamito non può essere considerata redditizia ma, diversamente, rappresenta un supporto indispensabile e fondamentale per il mantenimento di una passione”.

Lo afferma il capogruppo di Cambiamo in Regione Alessandro Bozzano, in merito agli effetti delle “misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palambaro”, che metterebbe nuovi ostacoli all’attività in Liguria.

“Il bilancio annuale, tenuto conto dei costi di mantenimento della barca è di molto superiore all’ipotetico valore del pescato ed è proprio per questo che rappresenta sempre una passione e mai un’attività”.

“Il Masaf, lo scorso 30/01/2024, ha decretato attraverso un nuovo provvedimento restrizioni tali da restringere oltre misura l’utilizzo di tale strumento, facendo sì che non sia più, di fatto, possibile un suo utilizzo proficuo”.

“Per questo motivo si chiede la revoca di detto provvedimento, ripristinando le precedenti condizioni normative in quanto sostenibili e di equilibrio per la tutela della nostra cultura e delle nostre tradizioni”, ha concluso Bozzano.