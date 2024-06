Turismo, dalla Regione 350mila ai Comuni a sostegno di eventi autentici o della tradizione autunnali

Liguria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo Augusto Sartori, ha approvato oggi l’avviso pubblico per contributi ai Comuni liguri a sostegno di eventi autentici o della tradizione che si svolgono in autunno da almeno 25 anni.

Le risorse complessive a disposizione ammontano a 350mila euro.

“È un provvedimento che ha come obiettivo favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, diversificare l’offerta e promuovere principalmente i borghi dell’entroterra in modo da offrire esperienze turistiche attrattive in altre stagioni e non solo nel periodo estivo – spiega Sartori – Inoltre proprio per diversificare l’offerta e attrarre più visitatori anche verso mete meno ‘classiche’, il bando valorizza i borghi con meno di cinquemila abitanti per i quali sono previste specifiche priorità nella concessione dei contributi a disposizione”.