Trofeo Coni: il Savona HC vola in Sicilia a rappresentare la Liguria alle finali nazionali

Genova. Sabato 6 giugno all’Arnaldi di Genova si sono disputate le fasi regionali del Trofeo Coni 2024 categoria Under 14 di hockey prato.

Formula che prevede nella rosa dei giocatori due soli atleti nati nel 2010, tre atlete di sesso femminile di cui due sempre presenti in campo.

Non facile quindi assemblare una squadra competitiva, rispettando tali parametri.

Fasi eliminatorie liguri composte da cinque squadre genovesi e dal Savona HC, sceso in campo con Ginevra Simari, Jose Verdesio, Noah Verdesio, Marco Pittalis, Matteo Cardaci, Samantha D’Ercole, Beatrice Simari, Andrea Mapelli e Gabriel Uruci.

Nel girone a punti la squadra biancoverde ha battuto per 12 a 1 lo Sport & Go e per 10 a 0 il Rainbow, esprimendo un bel gioco corale e divertente, andando a segno con tutti i suoi tre attaccanti, Mapelli, Uruci, SImari B, più Pittalis che dalle retrovie ha dato un importante contributo anche nella fase offensiva.

Quindi porte spalancate verso l’attesissima finale con il Genova Hockey 1980, squadra che per l’occasione ha formato con il Bad Lake HC di Genova (attraverso il meccanismo di prestiti ad hoc) una corazzata ben assemblata e assai competitiva.

Partita spettacolare dal punto di vista delle giocate e dai continui ribaltamenti di fronte, che ha visto il Savona HC sempre in vantaggio fino all’epilogo finale che ha portato la compagine biancoverde vittoriosa per 7 a 5.

Questo darà la possibilità di partecipare alle finali nazionali che si svolgeranno a Catania il primo week end di ottobre.

Simone Simari, Massimiliano Burchi e Emanuele Mogaverotecnici responsabili del settore giovanile sono entusiasti per il risultato ottenuto:

“Lavoriamo fin da subito per onorare quest’ottimo risultato: in Sicilia, sotto gli occhi di Mattarella, che sarà presente all’evento, giocheremo per portare l’oro sotto la torretta” concludono.