Treni, preseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale: ecco le modifiche alla circolazione ferroviaria

Liguria. Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova e per la realizzazione del nuovo Bivio Polcevera.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture Gruppo FS Italiane), dalle ore 00.01 del sabato alle ore 22 della domenica nei prossimi fine settimana 8-9, 15-16 e 22-23 giugno, la circolazione sulla linea Genova-Acqui Terme sarà interrotta tra Campoligure e Genova.

Inoltre per interventi programmati sulla linea Genova Voltri- Genova Brignole nei pressi di Genova S. Limbania dal 7 al 10, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 giugno non sarà utilizzabile l’itinerario per la stazione sotterranea di Genova Piazza Principe, i treni arriveranno e partiranno dalla stazione in superficie e non potranno effettuare fermata alla fermata di Genova Via di Francia.

I treni regionali circolano tra le stazioni di Acqui Terme e di Campo Ligure-Masone e viceversa. Prevista la riprogrammazione del servizio con bus tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Genova Brignole e viceversa con fermata a Genova Cornigliano, Sampierdarena e Piazza Principe e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto sono aggiornati secondo le variazioni indicate. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie.