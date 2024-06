Trasporto pubblico: due nuove corse di Tpl a Stella per l’estate

Stella. Novità dal mese di luglio per quanto riguarda il trasporto pubblico di TPL Linea. Un collegamento Stella – Varazze, e uno tra le 5 frazioni del Comune.

“Un piccolo, grande risultato in merito al servizio di trasporto pubblico locale – afferma il sindaco Andrea Castellini -. Come da promessa elettorale abbiamo lavorato in questo periodo per riuscire a determinare due nuovi servizi che partiranno a livello temporaneo per determinarne la reale fruizione degli utenti”.

“Dal 1 di luglio all’8 settembre infatti verranno istituite due nuove corse. La prima vedrà il nuovo collegamento tra Stella e Varazze, ormai quasi totalmente assente da anni”.

La seconda – conclude il primo cittadino – sarà invece il tanto desiderato collegamento tra tutte e 5 le nostre frazioni. Questo per noi è il tassello di un risultato straordinario che confidiamo possa essere, in base alla fruizione, confermato per tutto l’anno e non solo per l’orario estivo”.

“A seguito delle richieste avanzate dall’amministrazione comunale, da lunedì prossimo è stata programmata una rimodulazione delle corse e una modifica complessiva dell’offerta dei bus di linea” afferma l’avviso di TPL Linea.

Ecco il dettaglio delle variazioni che verranno attivate:

– prolungamento della corsa feriale in partenza da Varazze alle ore 7:55 per località Pero – Campomarzio sino a località Teglia. Partenza per il ritorno alle ore 8:27. Alle ore

8:20 è possibile effettuare coincidenza con la linea 19 in arrivo da Stella San Martino;

– prolungamento della corsa feriale in partenza da Varazze per Teglia delle ore 10:40 sino a località San Martino e posticipo della stessa alle ore 10:50. Partenza per il ritorno da Stella San Martino per Varazze previsto alle ore 11:20;

– prolungamento della corsa feriale a chiamata (prenotabile con un preavviso di 2 ore) in partenza da Varazze per Teglia delle ore 16:00 sino a loc. San Martino. Partenza per il ritorno da Stella San Martino per Varazze previsto alle ore 16:25;

– introduzione di una corsa aggiuntiva in partenza alle 9:25 da località Gameragna per Stella San Martino – località Verne – Stella Santa Giustina – Stella San Giovanni sino all’intersezione con via Frumento – Stella San Bernardo – Stella San Giovanni. Servizio svolto tutti i giovedì dal 24/06 al 08/09 e lunedì 01/07 – 05/08 – 02/09;

– introduzione di una corsa aggiuntiva di ritorno in partenza alle 12:25 con percorso inverso a quanto sopra indicato. Anche in questo caso le corse saranno attivate tutti i giovedì dal 24/06 al 08/09 e lunedì 01/07 – 05/08 – 02/09.