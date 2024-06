Savona. Via libera dall’assemblea dei soci di TPL Linea al Bilancio di Esercizio 2023 che chiude con un utile pari a circa 53 mila euro, evidenziando un significativo miglioramento rispetto al 2022.

Nel dettaglio delle variabili che hanno influito sulla formazione del risultato di esercizio: oltre alle entrate sui fondi e ristori di settore, all’interno delle componenti di ricavo la principale voce è costituita dal corrispettivo attribuito alla società per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, pari a 14,981 mln di euro.

Gli introiti da bigliettazione registrano un incremento di circa 970 mila euro rispetto al 2022, tuttavia la società non è ancora tornata ai livelli pre-Covid del 2019.

Relativamente alle attività di verifica, anche in considerazione degli effetti negativi della pandemia sulla bigliettazione, l’azienda di trasporto savonese ha deciso di intensificare la presenza di personale impiegato nei controlli sui bus e alle fermate. Rispetto allo scorso esercizio sono state svolte complessivamente circa 1.200 ore aggiuntive di verifica, con un aumento del numero di sanzioni emesse pari a 3.000 unità.

Il fatturato del comparto scuolabus è cresciuto di circa 223 mila euro, grazie all’aggiudicazione di nuovi servizi scolastici nei comuni del savonese.

TPL Linea approva il Bilancio, nuovo logo e prospettive aziendali

I costi operativi diminuiscono dell’1,13% grazie ad un’attenuazione della spinta inflazionistica e della crisi del mercato delle materie prime, generate dalla guerra russa/ucraina, anche se i valori registrati sono comunque ancora lontani dai numeri pre-conflitto.

La voce preponderante è rappresentata dalla spesa del personale interno, che resta sostanzialmente allineata a quella del 2022.

Altra voce di costo rilevante, con un’incidenza del 15%, è la spesa netta per il carburante da autotrazione, comunque diminuita nel complesso, in rapporto al 2022, di 380 mila euro.

Occorre, infine, precisare che nei primi mesi del 2024 il costo del carburante sta mantenendo il trend dello scorso esercizio, con prezzi ancora elevati e lontani da quelli pre-pandemici e/o pre-conflitto.

Il 2023 vede un incremento del capitale investito pari al 19%, principalmente riconducibile agli investimenti in autobus elettrici e relative colonnine di ricarica che TPL Linea è riuscita a finanziare con le proprie risorse, in attesa dei contributi pubblici a copertura delle spese effettuate, il cui incasso dilazionato è previsto nei prossimi mesi.

La posizione finanziaria evidenzia un equilibrio ed una solidità dell’azienda di trasporto savonese.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2023, TPL Linea ha effettuato, relativamente al parco rotabile di linea, i seguenti investimenti:

• 9 autobus elettrici da 12 metri e relative colonnine di ricarica dal valore complessivo di 4,261mln di euro, coperti da contributi in conto impianti (risorse piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – D.M. n. 315 del 2 agosto 2021) per 4.2 mln di euro;

• 5 autobus elettrici 9 metri e relative colonnine di ricarica dal valore complessivo di Euro 2,085 mln., coperti da contributi in conto impianti (risorse anni 2021-2023 del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile – DPCM del 17/04/2019 e DI n. 81 del 14/02/2020) per 1,88mln di euro.

• 1 autobus a gasolio da 18 metri dal valore complessivo di 379 mila euro, coperto interamente con contributi in conto impianti (risorse anni 2019-2020 piano strategico nazionale della mobilità sostenibile – DPCM del 17/04/2019 e DI n. 81 del 14/02/2020);

• 3 autobus a gasolio da 8 metri dal valore complessivo di circa 464 mila euro, coperti con contributi in conto impianti (risorse anni 2019-2020 piano strategico nazionale della mobilità sostenibile – DPCM del 17/04/2019 e DI n. 81 del 14/02/2020) per 431 mila euro.

L’aggiudicazione del servizio di scuolabus per alcuni enti soci ha, inoltre, reso necessario l’approvvigionamento di nuovi mezzi da adibire a tale servizio, concretizzatosi con l’acquisto di:

• 3 scuolabus nuovi a gasolio.

• 5 scuolabus usati a gasolio.

Tutti i mezzi assegnati al servizio di scuolabus sono coperti da autofinanziamento.

Nel corso dell’esercizio sono inoltre iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti di ricarica degli Ev-bus nei depositi di Savona e Cisano sul Neva, la cui conclusione è prevista per l’estate 2024, di importo pari rispettivamente 35 mila euro (autofinanziati) e 434 mila euro (coperti in parte con le risorse del PSNMS parte infrastrutture, annualità 2024-2033).

Sul documento economico-finanziario al 2023, soddisfazione è stata espressa dal presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri: “Il CdA ha messo in campo fin da subito l’obiettivo di portare sempre più le forze aziendali a esprimere le loro competenze, certamente presenti e con margine di crescita, sensibilizzando il coordinamento operativo: il nostro personale rappresenta un patrimonio imprescindibile sul futuro del settore”.

“Questo ha poi consentito di superare alcune emergenze e grazie a progressivi step di lavoro abbiamo tracciato un primo percorso per l’Azienda” aggiunge il presidente di TPL Linea.

Nel merito, il presidente Franceri ha evidenziato come “successivamente l’arrivo del nuovo dg ha spinto e consolidato la prima parte di attività portata avanti dal Cda, incrementando le progettualità e accelerando l’attività aziendale nei vari settori, con l’apporto della sua esperienza e competenza: coerenza di analisi e programmazione sui traguardi da raggiungere sono stati valori che hanno accompagnato questo primo quadrimestre di lavoro assieme”.

Infine il messaggio forte e chiaro lanciato durante l’assemblea dei soci: “E’ necessario rafforzare TPL Linea e il ruolo del trasporto pubblico locale nel savonese, che deve rappresentare una soluzione alla mobilità nel nostro territorio provinciale, facendo cose e migliorando la qualità del servizio. Un indirizzo non solo concettuale, ma che deve tradursi in fatti e qualità di servizio per la nostra utenza, come è giusto che sia per una società a interesse pubblico”.

Personale e Formazione (dati). Nel corso della presentazione del Bilancio e della prospettive aziendali sono stati anche evidenziati i numeri sul personale di TPL Linea e sulle attività di formazione organizzate dall’azienda di trasporto savonese.

Organico medio aziendale 2023

Totale: 411 persone (42 impiegati e 369 tra personale viaggiante e addetti alle officine). Nello specifico: 371 uomini (21 impiegati e 350 tra personale viaggiante e addetti alle officine) e 40 donne (22 impiegate e 18 tra il personale viaggiante)

Ore di formazione anno 2023

Totale: 3.624 ore, di cui 1.521 per incremento professionalità, 822 per sicurezza sul lavoro, 1.281 per modello organizzativo, privacy, anticorruzione e sistema di gestione qualità e ambiente.

Lotta all’evasione – Filosofia Socrate. E’ stato avviato con l’inizio della stagione estiva un Piano straordinario di controlli su fermate e bus di linea, questo grazie al potenziamento del personale dedicato: la task force messa in campo da TPL Linea prevede nove squadre di verifica sul territorio e sono otto le nuove assunzioni con addetti adibiti ai controlli formati e abilitati per le attività previste sul territorio provinciale.

“Con l’inizio dell’estate, periodo nel quale si intensificano i dati sull’evasione, abbiamo sviluppato un piano strutturato per garantire una idonea copertura delle verifiche da parte del nostro personale” precisa il Direttore di TPL Linea Giampaolo Rossi.

“Abbiamo aumentato gli addetti che saranno presenti sulle linee e fermate dei bus e che avranno, inoltre, nuove dotazioni per svolgere al meglio e in sicurezza i controlli”.

“L’impegno verso il problema dell’evasione è anche l’attenzione, il rispetto e la sensibilità verso il cliente che paga” chiarisce infine il Direttore Rossi.

NUOVO LOGO

Il percorso di TPL tracciato nel corso dell’assemblea dei soci ha portato anche alla presentazione del nuovo logo aziendale, che segna un passo verso il rinnovamento e la mobilità sostenibile.

La forma simbolica scelta è quella di due semiellissi che suggeriscono l’idea di dinamismo e di aerodinamicità. L’impatto visivo indica propensione al futuro, nel segno dell’innovazione, crescita e miglioramento.

“Il nuovo logo è legato all’abbraccio ed all’accoglienza, ed il colore verde alla sostenibilità ambientale; la nostra TPL deve continuare il percorso volto sempre a migliorare il servizio verso la clientela” conclude il Direttore Giampaolo Rossi.