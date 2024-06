TPL Linea, dal 10 giugno nel savonese al via gli orari non scolastici

Provincia. TPL Linea avvisa l’utenza del trasporto pubblico locale che, a seguito della fine dell’anno scolastico, dal giorno lunedì 10 giugno 2024 al giorno domenica 23 giugno 2024 (compresi), saranno in vigore gli orari non scolastici.

Non saranno pertanto operative tutte le corse indicate in orario come “corsa solo scolastica”: stop, quindi, a tutti i servizi aggiuntivi dedicati alle scuole con una riprogrammazione dell’offerta di trasporto sui bus.

A decorrere da lunedì 24 giugno 2024, entreranno in vigore gli orari estivi (disponibili in consultazione 15 giorni prima dell’avvio): anche in questo caso prevista una nuova rimodulazione delle corse sulle linee del savonese.

(Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 – attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 – e consultare il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it).