TPL Linea: bus elettrici per il parco acquatico “Caravelle” di Ceriale

Ceriale. Si rinnova anche nell’estate 2024 il servizio di bus-navetta di TPL Linea per il parco acquatico “Caravelle” di Ceriale, in programma in tutti i giorni di apertura, da sabato 8 giugno fino domenica 15 settembre.

Per la stagione 2024, rispondendo a un obiettivo di sostenibilità ambientale, il servizio verrà svolto con l’uso di mezzi elettrici.

Sarà quindi riattivato il servizio di collegamento fra la stazione FS di Albenga e il parco acquatico cerialese. E si conferma, anche quest’anno, la fermata presso S. Rocco (Ceriale).

Ecco il percorso:

– andata: fermata di linea presso la Stazione FF.SS. di Albenga, via Patrioti, viale 8 marzo, viale Pontelungo, via Aurelia sino al Comune di Ceriale, fermata di linea situata all’intersezione con via Europa, fermata di linea in loc. San Rocco, via Romana, via Asti, fermata presso il parco acquatico Caravelle e fermata nei pressi del “Caravelle Camping Village” (richiesta con nostro prot. 1595/2024);

– ritorno: fermata nei pressi del “Caravelle Camping Village” (richiesta con nostro prot. 1595/2024), fermata presso il parco acquatico Caravelle, via S. Eugenio, via Magnone, via Romana, fermata di linea in loc. San Rocco, fermata di linea situata all’intersezione con via Europa, via Aurelia sino ad Albenga, viale Pontelungo, viale 8 Marzo, via Patrioti e quindi fermata di linea presso la Stazione FF.SS. di Albenga,

Titoli di viaggio utilizzabili:

– biglietto unico di andata e ritorno (sia per la partenza dalla Stazione FF.SS. di Albenga, sia dalla fermata di Ceriale San Rocco), contraddistinto dal colore verde e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dalla rivendita della stazione FS di Albenga e dal personale TPL, al costo di € 3,00. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita, un’unica volta;

– biglietto valido per il solo viaggio di ritorno, contraddistinto dal colore bordeaux e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dal personale TPL, al costo di € 1,50. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita.

L’azienda di trasporto savonese consolida la sua collaborazione con il parco acquatico cerialese e il trasporto dedicato ai visitatori della nota attrazione estiva.

“Come TPL Linea siamo soddisfatti di proseguire con un servizio molto apprezzato dai visitatori e dell’utenza di una delle principali attrazioni turistiche del nostro territorio, questo grazie ad una ampia offerta di corse e programmazione dei bus in arrivo e in partenza” affermano il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi.

“Con il parco acquatico di Ceriale abbiamo alle spalle una lunga sinergia operativa, che si è cementificata negli anni e che ora ci permette di valorizzare uno dei nostri servizi commerciali sulla base delle esigenze e dei flussi dei viaggiatori e della clientela delle Caravelle”.

“Il nostro obiettivo è incentivare il servizio di trasporto pubblico affinché possa rappresentare un punto di riferimento riconosciuto e costante, in particolare nei mesi estivi e in ambito turistico, favorendo una mobilità sempre più sostenibile” concludono i vertici di TPL Linea.

(QUI saranno disponibili gli orari delle corse)