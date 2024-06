Tovo San Giacomo piange Lorenzo (Renzo) Dellepiane, 65 anni

Tovo San Giacomo. La notizia della scomparsa di Renzo Dellepiane, di soli 65 anni, si è diffusa in paese e ha profondamente segnato la comunità. Renzo Dellepiane era molto conosciuto facendo parte di una delle storiche famiglie di Tovo.

Era da poco andato in pensione e stava lottando con una malattia, ma non ce l’ha fatta: si è spento nella sua abitazione questa mattina. Una famiglia molto nota, la moglie ha lavorato per anni in Comune, il figlio Nicholas componente di una band musicale e lo stesso Renzo attivo come volontario nelle feste patronali tra i portatori di simulacri.

Anche il sindaco Alessandro Oddo e tutta l’amministrazione si unisce al dolore della famiglia. Lascia la moglie Marica, i figli Nicholas e Davide, la nuora Giulia con l’adorato nipote Samuele, il fratello e i parenti tutti. Il funerale avrà luogo venerdì 14 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Tovo San Giacomo. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 13 alle ore 20.30 nella chiesa di Sant’Anna.