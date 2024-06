Toti ai domiciliari, Matteo Salvini: “Solidarietà a lui e al popolo ligure. È davvero giustizia?”. I fedelissimi: “Presidente, non ti arrendere”

Liguria. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, commenta la notizia del rigetto all’istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata dall’avvocato del presidente ligure, Stefano Savi: “Solidarietà a Giovanni Toti e al popolo ligure che più volte lo ha scelto, apprezzato ed eletto: nessun accanimento – politico o giudiziario – fermerà la determinazione della Lega e dell’intero centrodestra di lavorare al servizio dei cittadini liguri. Ci chiediamo: è davvero giustizia?“.

Quella di Salvini è una delle numerose voci critiche che si alzano oggi dal centrodestra dopo una decisione, quella della gip Paola Faggioni, che esclude il ritorno in libertà di Toti almeno per un mese, dati i tempi per il ricorso al tribunale del Riesame.

“La limitazione della libertà è il provvedimento più grave e pesante che possa essere preso nei confronti di una persona e francamente le motivazioni del rigetto alla richiesta alla revoca dei domiciliari appaiono quantomeno discutibili – rincara la dose Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, formazione che rappresenta anche il movimento politico di Toti a livello nazionale -. E, ricordiamolo, siamo ancora in fase di indagini preliminari: quanto altro tempo ancora il presidente della Regione Liguria dovrà essere privato della libertà, fino alle elezioni del 2025? Il presidente Toti ha fornito tutte le sue ragioni nell’interrogatorio e nella memoria depositata. Come si può ipotizzare il rischio della reiterazione di un ipotetico reato e di una fuga quando l’attività di Toti, presidente di regione democraticamente eletto, si svolgerebbe nella massima trasparenza ed evidenza pubblica?”.

Secondo la Lista Toti in Liguria con la conferma degli arresti domiciliari “viene minato il diritto del Presidente Toti di esercitare, in una fase ancora di indagini preliminari, il mandato che gli elettori liguri gli hanno assegnato. Da governatore può reiterare i reati, viene scritto nella motivazioni. Significa che se si fosse dimesso, e avesse rinunciato al ruolo di governatore e al suo mandato elettorale, sarebbe ora un uomo libero? È un cortocircuito. Il piano politico che viene subordinato a quello giudiziario in una fase di indagini preliminari, in cui nessuna sentenza è stata pronunciata e in cui dovrebbe valere il principio del garantismo nei confronti della persona e del ruolo che ricopre”.

E ancora: “Non ci arrendiamo. Non arrenderti presidente. Non può passare il principio che la conquista della libertà sia subordinata alle dimissioni (e quindi all’interruzione del mandato ricevuto dagli elettori). In attesa delle prossime tappe saremo al tuo fianco per continuare il percorso di crescita di questa regione avviato insieme che non si può interrompere”.

Intanto i leader regionali dei partiti del centrodestra restano alla finestra in attesa di capire se e quando ci sarà l’incontro che l’avvocato Savi ha annunciato di voler chiedere alla gip Faggioni per chiarire il futuro politico della Liguria. Incontro che avrebbe dovuto tenersi in seguito alla revoca dei domiciliari, ma che il legale – data la dilazione dei tempi – proverà adesso a ottenere prima, in modo da sciogliere eventualmente il nodo delle dimissioni, una decisione che resta nelle mani di Toti ma allo stesso tempo non può prescindere da un ragionamento interno alla maggioranza.

“La nostra posizione rimane la stessa di prima – spiega il coordinatore ligure di Fratelli d’Italia, Matteo Rosso – restiamo in attesa di avere un confronto de visu col presidente, ma non siamo noi a sollecitarlo. Nel frattempo attenderemo l’esito del ricorso, dopodiché, se il confronto sarà concesso, sentendo anche i nostri vertici nazionali, andremo a parlare. Al momento non ci è arrivata nessuna comunicazione. Chiediamo alla giunta e ai nostri assessori di lavorare con impegno ancora maggiore per non far mancare il sostegno alla Liguria”.