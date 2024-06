Torneo Internazionale di Cairo LIVE: oggi si chiudono i giochi

Cairo Montenotte. Termina oggi la 27a edizione del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, destinata ai Giovanissimi 2010. Arriva dunque la resa dei conti per le 24 formazioni che hanno preso parte alla manifestazione. In mattinata, infatti, si decideranno i piazzamenti dei gironi “silver”, per le squadre classificate tra il 17° e il 24° posto, e si disputeranno le semifinali per le 16 migliori squadre. Nel pomeriggio, invece, andranno in scena le finali per decretare la classifica definitiva della rassegna. Questo è ciò che è successo ieri, mentre di seguito il calendario della mattinata.

Partite delle 09:00 (gironi silver)

Girone silver 1: Heming Oslo 6, Cheraschese 4, Bogliasco 3, Ospedaletti 1.

Girone silver 2: Monza 9, Legino 6, Cairese 0, Vado 0.

(Brin) Bogliasco 3-0 Ospedaletti ; (Ravera) Heming Oslo – Cheraschese ; (Perotti) Vado – Cairese ; (Comunale) Monza 2-0 Legino.

Partite delle 10:05 (semifinali 9°-16° posto)

(Brin) Sampdoria – Fair Play Messina (9°-12°) ; (Ravera) Midtjylland – Novara (9°-12° posto) ; (Perotti) Suno – Rappr. Piemonte e Val d’Aosta (13°-16°) ; (Comunale) Monaco – Micri (13°-16°)

Partite delle 11:10 (semifinali 1°-8° posto)

(Brin) Juventus – Inter (1°-4°) ; (Ravera) Torino – Milan (1°-4°) ; (Perotti) Dinamo Tbilisi – DVTK Diósgyőr (5°-8°) ; (Comunale) Genoa – Atalanta (5°-8°)