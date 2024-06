Torneo Internazionale di Cairo: le parole dell’addetto stampa Robaldo e del fisioterapista Lecquio

QUI I RISULTATI LIVE DELL’EVENTO

Cairo. Prosegue a gonfie vele il ‘Torneo Internazionale di Cairo”, ormai al giro di boa dell’evento. Mancano poche partite per decretare anche gli ultimi semifinalisti di questa manifestazione che include, oltre a Cairese ed altre squadre dilettantistiche della provincia di Savona e non, anche squadre di Serie A e di campionati esteri.

L’organizzazione dietro ad un evento simile è moltissima, come si evince dalle parole dei dirigenti gialloblu, ma ci sono anche altri aspetti da non sottovalutare dopo che l’evento è stato ideizzato. La pubblicità è un elemento importante, come anche la sanità, per permettere a tutte le squadre di avere la giusta visibilità oltre alle cure e i supporti giusti per riuscire a partecipare a diverse partite in così pochi giorni.

L’addetto stampa Filippo Robaldo spiega con molto piacere la buona riuscita dell’evento: “Volevo ringraziare Martina Ferro, Emanuele e Federico Boveri. La ‘macchina social’ si è già mossa in anticipo per presentare le squadre che avrebbero parecipato al torneo. Durante la manifestazione, grazie anche alla collaborazione di IVG Sport, inseriamo anche i risultati LIVE delle partite, in modo che ognuno possa guardare i risultati in tempo reale delle proprie squadre preferite. Poi, come sempre, è anche presente il nostro speaker per leggere le distinte prima delle gare e far partire gli inni nazionali, penso faccia piacere a tutte le società“.

Il fisioterapista del club Matteo Lecquio termina esponendo la grande macchina sanitaria che opera dietro le quinte, ma sempre in prima linea in caso di bisogno: “Abbiamo creato, insieme al nostro dottore sociale Parodi, una rete organizzativa di professionisti sanitari con anche all’aiuto delle ambulanze del territorio per riuscire a coprire tutti e quattro i campi. In ogni campo garantiamo sempre gli stessi servizi, in tutto l’arco della giornata. E’ da diversi anni che ormai questa iniziativa va avanti, ogni anno cerchiamo sempre di ampliarci con appunto la collaborazione di tanti colleghi”.