Torneo Internazionale di Cairo: iniziano gli ottavi di finale e la fase a gironi silver

Cairo Montenotte. Terminata nella giornata di ieri (QUA IL RIEPILOGO) la fase a gironi del Torneo Internazionale di Cairo. Oggi al via gli ottavi di finale per decretare poi dal 1° al 16° posto e la fase a gironi silver per decretare dal 17° al 24° posto. Rispettati, per il momento, i pronostici di inizio torneo, che vedono le giovanili di alcune squadre di Serie A avere il predominio sui risultati più ampi del torneo, insieme alla rappresentativa Piemonte e Val D’Aosta. Ma vediamo nel dettaglio come si sono piazzate le squadre e le partite di oggi, disputate in stadi diversi della Val Bormida.

Ecco come si sono piazzate le squadre ieri:

Girone A: Juventus 4, Midtjylland (Danimarca) 4, Bogliasco 0.

Girone B: Inter 6, Novara 3, Cairese 0.

Girone C: Genoa 6, Suno 3, Heming (Norvegia) 0.

Girone D: Atalanta 4, Fair Play Messina 4, Legino 0.

Girone E: Milan 6 , Rappr. Piemonte e Val D’Aosta 3, Vado 0.

Girone F: DVTK Diósgyőr 4 (Ungheria), Micri Calcio 3, Monza 1.

Girone G: Sampdoria 6, Monaco (Principato di Monaco) 3, Cheraschese 0.

Girone H: Torino 6, Dinamo Tblisi (Georgia) 3, Ospedaletti 0.

LA MATTINATA

Ecco gli scontri degli ottavi di finale e dei gironi silver. I match del Perotti e dell’Agosto delle ore 9,30 e 10,35 saranno valevoli per i gironi silver (nome stadio colorato d’argento), tutti gli altri saranno valevoli per gli ottavi di finale.

Match delle ore 9,30

(Brin) Sampdoria 0 – 0 Dinamo Tbilisi [vince Dinamo ai rigori], (Ravera) Juventus 5 – 0 Suno, (Perotti) Bogliasco 1 – 3 Heming Oslo, (Agosto) Cheraschese 0 – 0 Ospedaletti.

Match delle ore 10,35

(Brin) Torino 2 – 0 Monaco, (Ravera) Genoa 5 – 0 Midtjylland, (Perotti) Vado 0 – 10 Monza, (Agosto) Legino 3 – 0 Cairese.

Match delle ore 11,40

(Brin) Milan – Micri, (Ravera) Atalanta 6 – 0 Novara, (Perotti) Inter 3 – 0 Fair Play Messina, (Agosto) DVTK Diósgyőr – Rappr. piemonte e val d’aosta.