Torna l’appuntamento con “Ecoforum rifiuti” di Legambiente Liguria: economia circolare e comuni virtuosi

Liguria. Torna anche quest’anno l’Ecoforum Rifiuti la campagna organizzata da Legambiente Liguria che ogni anno fa il punto, insieme ad amministratori locali, imprenditori, cittadini e associazioni del terzo settore, su gestione dei rifiuti ed economia circolare nella nostra regione.

L’appuntamento è per giovedì 27 giugno presso Space 4 Business nell’Aula Sen in via Brigata Bisagno 2/25 Genova quando a partire dalle 9,00 si approfondiranno i temi legati all’economia circolare in Liguria con un focus specifico sulle problematiche relative alla raccolta differenziata e ai rifiuti, verranno premiati i Comuni Rifiuti Free, ovvero che hanno raggiunto e superato il 65% di raccolta differenziata e sono sotto il 75kg/abitante/anno per rifiuto indifferenziato prodotto.

Interverranno, tra gli altri: Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria, Alice Micchini, vicepresidente Legambiente Liguria, Stefano Sarti, vicepresidente Legambiente Liguria, Federico Borromeo, direttore dell’associazione regionale e Giorgio Zampetti direttore Legambiente nazionale.

Saranno inoltre presentate le ultime video storie girate nell’ambito dell’Ecoforum Tour realizzate da Ugo Roffi.

Tra le buone pratiche segnalate c’è quella degli Swap party organizzati dal Circolo Legambiente Polis che hanno l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’impatto ambientale del fast fashion, ovvero la moda usa getta, che a causa del consumo eccessivo di risorse naturali, sta mettendo a rischio il pianeta.

Come si svolge uno Swap Party e quali sono gli obiettivi da raggiungere è il soggetto del primo video racconto – pubblicato sui social di Legambiente oggi.

Mentre il successivo, girato nei borghi spezzini di Casté e Riccò del Golfo, racconta l’impegno di amministrazione e cittadini che sono riusciti in pochi anni a passare dal fondo alla cima della classifica regionale nella raccolta differenziata. La seconda video clip sarà pubblicata giovedì 27 giugno.