Tomatis chiude la campagna elettorale in piazza del Popolo: “Ecco i nostri progetti per rendere Albenga ancora più bella e attrattiva”

Albenga. Questa sera dalle ore 18.30 in piazza del Popolo ci sarà la chiusura della campagna elettorale di Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga in corsa per il secondo mandato.

Sarà l’ultima occasione per presentare il programma e la squadra che si è messa in gioco.

Afferma Riccardo Tomatis: “Come dimostrato in questi anni, per noi la politica è mettersi al servizio della città con trasparenza ed onestà. Per questo chiuderemo la campagna elettorale nel modo più classico e rispettoso, con il comizio elettorale. Le cittadine e i cittadini devono avere ancora l’occasione di conoscere la nostra squadra e i nostri programmi per la città. Questa è sempre stata la nostra linea e lo sarà anche per l’ultima sera prima del voto”.

“Vi aspettiamo numerosi questa sera dalle 18.30 con l’accompagnamento musicale de ‘I tre gotti’ e tutti i nostri progetti che renderanno Albenga ancora più bella ed attrattiva”.