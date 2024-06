Toirano, i consiglieri di minoranza De Fezza e Peroni rinunciano ai gettoni di presenza: “Siano devoluti alle scuole”

Toirano. I consiglieri di minoranza di “Semplicemente Toirano” Giuseppe De Fezza e Cinzia Peroni hanno deciso di rinunciare al gettone di presenza derivante dalla partecipazione ai lavori dell’amministrazione comunale.

“La nostra attività è un impegno civico nell’interesse dei cittadini – spiegano – quindi abbiamo deciso di rinunciare ai gettoni di presenza derivanti dalla partecipazione ai consigli comunali e alle commissioni per l’intero mandato amministrativo 2024-2029”.

I consiglieri hanno chiesto alla maggioranza del sindaco Marco Bertolotto di far confluire tali risorse “in un fondo destinato a dare un piccolo sostegno alle necessità didattiche delle scuole di Toirano” e che a fine mandato “venga data evidenza in consiglio comunale dell’utilizzo di tali risorse per gli scopri prefissati”.